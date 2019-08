Disney a longuement vanté les mérites de son nouveau service de streaming Disney+ lors de la conférence D23 Expo. L’occasion de détailler les prix et le contenu de l’offre face à Netflix.

Le futur service Disney+ est peut-être le plus gros concurrent à venir pour Netflix. Le géant qui a réussi à conquérir Hollywood grâce à Marvel Studio et Star Wars va désormais s’attaquer aux petits écrans avec une offre d’abonnement en streaming nommé Disney+.

On connaissait déjà le prix au lancement le 12 novembre de 6,99 dollars par mois aux États-Unis, et 6,99 euros par mois aux Pays-Bas, avant le lancement en France prévu début 2020. Lors de la conférence D23 Expo, Disney a toutefois confirmé ce que cet abonnement comprenait.

Pour ce petit tarif mensuel, Disney a prévu d’inclure de la 4K UHD avec support du Dolby Atmos et du HDR. Le téléchargement hors-ligne est également de la partie, en illimité (Netflix limite le nombre de fois où un contenu peut être téléchargé). Surtout, ce tarif intègre jusqu’à 4 flux simultanés. Autrement dit : pour 6,99 euros par mois, il est possible de visionner jusqu’à 4 flux UHD 4K sur ses appareils. Depuis la dernière augmentation, la même proposition chez Netflix est facturée 15,99 euros par mois, soit plus du double !

L’un des intérêts d’acheter des DVD ou des Blu-Ray aujourd’hui face aux offres de streaming est d’obtenir les fameux bonus. Il s’agit le plus souvent de scènes supprimées, des commentaires du réalisateur ou encore d’un making-of.

The most interesting thing about the Disney+ demo was how they are integrating bonus features for some titles, including deleted scenes, documentaries and commentaries. They said “a bunch.” As a physical media guy this is very appealing.

— Eric Vespe (@EricVespe) August 24, 2019