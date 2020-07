Disney+ donne enfin une date pour le retour de la 4K

Les mesures de limitation des services de streaming vidéo devraient être levées dans les prochains jours, permettant à Disney+ de proposer enfin son contenu en 4K, trois mois après son lancement en France.

Annoncé en fin d’année 2018, Disney+ est arrivé en avril 2020 en France. Le lancement a néanmoins été un peu chaotique en raison de la crise sanitaire exceptionnelle connue en ce début d’année. D’abord reporté, le service a été mis en place avec certaines restrictions en matière de débit.

Dans l’attente du gouvernement…

Contrairement à Netflix, Disney+ ne propose qu’un seul abonnement, permettant ainsi de profiter de la meilleure définition possible en fonction de la bande passante et des équipements disponibles. Inutile de payer davantage donc pour regarder ses contenus préférés en 4K.

En théorie tout du moins, puisque le gouvernement a souhaité éviter les risques d’engorgement du réseau lors du confinement lié à la Covid-19, afin de permettre à chacun de continuer à télétravailler dans les meilleures conditions. Alors que l’économie française a repris et que les fournisseurs d’accès à internet ont prouvé leur capacité à supporter cette charge supplémentaire, il est maintenant l’heure de passer à la vitesse supérieure.

Questionné sur le sujet par un abonné sur Twitter, l’un des comptes officiels de Disney+ en France a fourni une réponse quant au retour de la 4K sur son service de streaming :

Bonsoir Adrien et merci d'avoir pris contact avec nous ! Nous sommes navrés pour ce désagrément. Nous pouvons vous confirmer que le gouvernement lève la restriction sur la 4k le 8 juillet 2020. Nous vous remercions de votre patience et à bientôt sur Disney+ ! — Disney+ Help (@DisneyPlusHelp) June 29, 2020

Interrogé par Frandroid, Disney nous a confirmé que tout serait bientôt prêt pour un retour à la normale du service sous peu, avant même la levée de la restriction.

La réduction temporaire de la bande passante qui est entrée en vigueur plus tôt ce printemps va être levée et le catalogue complet de Disney + devrait être disponible en streaming aux formats HD et UHD d’ici le 8 juillet en France

Pour profiter des séries, documentaires et films disponibles en 4K sur Disney+, il faudra donc patienter jusqu’au mercredi 8 juillet au plus tard. Une date à marquer d’une pierre blanche dans vos agendas si vous avez un téléviseur compatible et que les programmes de SVoD aux grandes oreilles vous intéressent.

Netflix toujours silencieux

Du côté de Netflix, le géant américain avait opté pour une autre solution : continuer à proposer une définition similaire, mais avec un débit réduit. Pour le moment, l’entreprise de Reed Hastings n’a toujours pas acté de retour à la normale alors que la grogne des utilisateurs — qui, rappelons-le, payent davantage pour profiter de la 4K — se fait entendre sur les réseaux sociaux derrière le hashtag #FlouFlix.

Face à cette concurrence, on imagine que le numéro 1 de la SVoD va vite sortir de son mutisme.