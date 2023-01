Pixel 7 surcoté, Samsung mauvais en photo et montres connectées inutiles… la rédaction se mouille avec ses unpopular opinions

Chez Frandroid, chacun et chacune a des avis bien tranchés sur divers types de produits, technologies ou autres fonctionnalités. Les opinions se rejoignent parfois, mais s’opposent aussi. C’est pourquoi nous avons compilé dans une vidéo pleine de second degré les principales « Unpopular Opinions » des membres de la rédaction.

« Les écrans 120 Hz, ça ne sert à rien ». « Je n’aime pas les montres connectées ». « Les Google Pixels sont surcotés ». Oui, chez Frandroid, tout le monde ne partage pas le même avis sur tout. Bien au contraire. Les débats et joutes oratoires ne cessent de rythmer nos semaines lors d’échanges aussi bienveillants qu’instructifs.

Le pôle vidéo de la rédaction s’est donc amusé à compiler nos principales « Unpopular opinions », ces points de vue que l’on pourrait littéralement qualifier d’impopulaires, de clivants, dans une vidéo pleine de second degré et de mauvaise foi, mais surtout amusante.

C’est aussi l’occasion pour nous de prendre la température auprès de nos lecteurs et lectrices, au travers de mini sondages que vous trouverez ci-dessous. Chaque sondage correspond à une unpopular opinion présentée dans la vidéo.

Notre vidéo

La Nintendo Switch est la meilleure console

Titouan est catégorique. Pour lui, la Nintendo Switch est la meilleure console. Et ce, pour plusieurs raisons : un prix inférieur à 300 euros, un aspect hybride, idéal pour les jeunes et les plus grands — et un petit Zelda qui vient clôturer le débat. Les PlayStation 5 et Xbox Series S|X, elles, ne boxent bien sûr pas dans la même catégorie tant en termes de prix que de puissance. Finalement, la cible n’est probablement pas la même.

Je suis d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je me fiche de la sécurité sur les smartphones

Arnaud n’en a littéralement « rien à f**tre » de la sécurité sur smartphone. Car Arnaud est un être « généreux sur les données », selon ses dires. Cookies, photos, il ne sent le danger nulle part. Un avis que vous partagez peut-être, ou pas. Après tout, un smartphone peut aussi bien regrouper votre carte bancaire que votre carte vitale désormais. Bref, un petit portefeuille numérique qu’il convient sûrement de bien sécuriser pour éviter toute mésaventure. Au nom de toute la rédaction : ne faites pas comme Arnaud.

Je m'en fiche aussi

Non, c'est important

Je n’aime pas le mode always-on

Le mode always-on existe depuis de longues années sur les smartphones Android. Sur les iPhone, il n’a fait que tardivement son apparition — en septembre 2022 avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Mais pour Chloé, cela « ne sert à rien ». Il suffit d’appuyer sur son téléphone pour consulter l’heure. Alors, pour vous, est-ce un must have ou une fonctionnalité futile ?

Je n'aime pas non plus

Ah si, j'adore !

Touch ID, c’est mieux que Face ID

Pour Robin, le Touch ID d’Apple est bien mieux que le Face ID. Car après tout, il suffit de poser son doigt sur l’endroit prévu à cet effet pour déverrouiller son téléphone, même s’il est à plat sur une table. Alors que le Face ID nécessite de porter son iPhone à hauteur de son visage — sauf si vous avez un petit support qui le maintient à la verticale, coucou Manu. Et vous, de quelle team faites-vous partie ?

Je suis d'accord

Non, je préfère Face ID

Je n’aime pas les montres connectées

Omar est un homme aimant. Mais Omar n’apprécie pas forcément les montres connectées, un wearable qu’il ne juge pas vraiment utile au quotidien. En revanche, si vous appréciez consulter des données liées à votre santé juste au bout de votre poignet, cela peut s’avérer très pratique. Tout comme payer sans contact avec Apple Pay ou Google Pay, par exemple.

Je ne suis pas fan non plus

Les montres connectées, c'est trop cool !

Je déteste les photos Samsung

C’est bien connu. Les smartphones de Samsung ont tendance à saturer et à rendre flashy les couleurs des photos capturées. Cela a le mérite d’avoir son petit effet visuel, au détriment d’un rendu final parfois moins naturel. Pour Anthony, c’est clairement rédhibitoire. Et pour vous ? En tout cas, Samsung a l’habitude de remporter notre grand comparatif photo de chaque fin d’année…

Je déteste aussi

Non, elles sont trop belles

Les assistants vocaux, ça ne sert à rien

Utilisez-vous des assistants vocaux au quotidien, chez vous avec votre domotique ou de manière spontanée avec votre téléphone ? En tout cas, Guillaume les estime inutiles quoiqu’il arrive, entre la pertinence de leurs usages et la latence de certains assistants — Google est notamment cité — pour répondre à une requête. Une thématique qui fait débat, chez nous comme probablement chez vous.

C'est effectivement inutile

Au contraire, c'est très pratique

J’aime Salto

Cassim est courageux et n’hésite pas à assumer ses petits coups de cœur : il aime la plateforme Salto, qu’il considère comme un très bon service, notamment pour regarder des émissions comme Top Chef. Le tout à un prix somme toute raisonnable. Il n’empêche, aux dernières nouvelles, Salto devrait vraisemblablement disparaître dans un avenir proche.

J'aime aussi Salto

Salto n'est pas vraiment dans mon coeur

Les Google Pixel sont surcotés

En fait-on trop avec les téléphones Pixel de Google ? Les mettons-nous trop en avant ? C’est tout du moins ce que pense Titouan, qui relève de nombreux bugs à leurs lancements malgré un excellent rapport qualité-prix. Mais surtout, le nombre de mises à jour majeures d’Android reste un gros point noir : trois ans, lorsque la concurrence (Samsung, Oppo, OnePlus) fait mieux. Alors, les Pixel ont-ils un peu trop la cote selon vous ?

Ils sont clairement surcotés

Non, pas plus que ça

Les MAJ Android sont meilleures que celles d’iOS

En voilà un qui se mouille vraiment ! Pour Manu, les mises à jour Android sont meilleures que sur iOS. Dans l’imaginaire collectif, on pourrait penser que les téléphones sous Android ne sont pas autant mis à jour que ceux d’Apple. Ce n’est pas forcément le cas, surtout que de nombreux constructeurs de smartphones Android mettent de plus en plus le paquet sur ce domaine.

Totalement vrai

Totalement faux

Une bonne autonomie, c’est mieux qu’une charge rapide

Pour Anthony, il vaut mieux avoir un smartphone bien endurant, capable de tenir deux jours et limité à une charge lente, qu’un téléphone moins autonome, mais embarquant une charge rapide. Sauf que oui, Anthony utilise un iPhone 13 Pro Max considéré comme l’un des meilleurs en matière d’autonomie. Finalement, deux écoles s’opposent : à chacun de choisir son camp.

Oui, vive une excellente autonomie

Non, la charge rapide c'est bien mieux

J’aime Free

Omar a-t-il pour autant tout compris ? Vous avez deux heures. Le fait est que notre rédacteur en chef adjoint s’estime reconnaissant envers l’opérateur. Pourquoi ? Car c’est grâce à lui que nos forfaits téléphoniques ne coûtent pas chers. Ils sont en tout cas beaucoup plus abordables qu’ailleurs en Europe. « Mais il faudrait que ça marche », souffle Titouan.

J'aime Free, comme Omar

Je n'aime pas Free, pas comme Omar

Je m’en fiche du 120 Hz sur smartphone

C’est inutile, juge Arnaud à propos du mode 120 Hz sur smartphone. Pour rappel, cette fréquence de rafraîchissement apporte cette fameuse sensation de fluidité à l’usage. Elle est arrivée tardivement sur iPhone — grâce au ProMotion des iPhone 13 Pro –, alors qu’elle est pourtant déjà démocratisée sur beaucoup de téléphones Android. Une fois testée, définitivement adoptée ? C’est à vous de choisir.

Je m'en fiche aussi

Je ne peux plus m'en passer

Cet article sera mis à jour dans une semaine pour révéler les résultats de chaque mini sondage.

