En live depuis Macao : nous faisons partie des rares journalistes occidentaux à avoir été invités officiellement à couvrir le salon tech Beyond Expo 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Asie n’est pas là pour faire de la figuration.

Rencontre avec un humanoïde Unitree

Au cœur du tentaculaire Venetian Macao (oui, pratiquement le même qu’à Las Vegas), dans un Cotai Expo (du nom du Cotai Strip, le Strip chinois), qui se transforme en fourmilière technologique, le Beyond Expo entame sa cinquième édition avec une ambition claire : « Empowering Asia, Bridging the World ». Un slogan ? Oui, mais aussi une déclaration d’intention.

Plusieurs centaines d’exposants, une trentaine de forums internationaux et des keynotes qui brassent large : de la tech médicale aux solutions climatiques, en passant par les IA centrées sur l’humain. Nous avons été invité pour un voyage de presse par l’organisation.

Une vitrine (presque) sans filtre de l’innovation asiatique

Dès l’ouverture, les exclusivités s’enchaînent. On a pu prendre en main l’ordinateur pliant de Huawei, le MateBook Fold, tandis que Xpeng Aeroht est venu avec son prototype de véhicule volant. Unitree et Agile Robots sortent les humanoïdes futuristes (mais bien réels et fonctionnels).

L’ambition est régionale, clairement, mais la cible est globale. Ou presque. Car certains produits sont encore cantonnés au marché local, alors qu’on nous annonce des “peut-être plus tard” lorsqu’on demande s’ils seront vendus en Europe.

Robot Unitree

Sur les stands, on croise de tout : robots de logistique, batteries de voitures électriques qui se rechargent en 5 minutes, traducteurs en temps réel assistés par IA, des lunettes connectées à gogo, de l’IA destinée aux enfants, des enceintes qui feraient frémir Devialet, etc. C’est à la fois fascinant, déroutant, et parfois franchement WTF, comme une station de nitrogène pour améliorer le goût de son café, ou encore de la fausse viande créée à partir de champignon. Mais c’est justement ce genre de produit qu’on est venu aussi découvrir.

Un pied dans le présent, l’autre dans le futur

On est venus pour ça : capter les signaux faibles d’une industrie mondiale de la tech en transition, où les entreprises chinoises ne copient plus simplement, mais innovent également.

Derrière les géants comme Huawei, CATL ou Xpeng, on découvre aussi une ribambelle de startups chinoises, parfois un peu folles, souvent brillantes, qui cherchent à imposer leur vision du futur. Certaines misent tout sur le hardware, d’autres sur l’IA générative, la robotique, ou des interfaces cerveau-machine encore balbutiantes.

Un NAS avec IA intégré (Vivibit)

Et ce n’est que le début : dans les jours à venir, on vous parlera de lunettes connectées capables de traduire en temps réel, d’enceintes intelligentes qui font mieux que Devialet, de voitures qui se rechargent en un clin d’œil, d’ordinateurs qui se passent de Windows, et de robots compagnons qui n’ont plus grand-chose à envier à ceux des films de science-fiction.

Le choc culturel… et la curiosité journalistique

Clairement, Beyond Expo a un côté déroutant. C’est une autre culture, un autre tempo, une autre manière de faire de la tech. Le salon est bien évidemment largement plus petit que le CES de Las Vegas. Mais c’est justement pour ça qu’on est là. Parce que comprendre où va la Chine, c’est aussi comprendre à quoi ressemblera le monde demain.

Les technologies balbutiantes que nous voyons dans des produits parfois pas finis, ou mal intégrées, seront à coup sûr présent dans des produits grand public en Europe ou aux États-Unis dans les prochains mois. Un exemple ? Les écrans des lunettes connectées, qu’on retrouvera à coup sûr dans les futures Ray Ban Meta.

CATL

Restez connectés, on a encore de nombreuses d’histoires à vous raconter depuis Macao, sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, à l’aide de vidéos verticales.