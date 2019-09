Présenté à l’IFA 2019, Amber est un cube noir que vous pouvez utiliser comme un cloud privé sur lequel enregistrer vos fichiers que vous pourrez consulter depuis n’importe où.

Le design d’Amber est relativement sobre. Disons en tout cas qu’il ne saute pas aux yeux. Pourtant, le projet derrière est plutôt ambitieux et a été présenté à l’IFA 2019 de Berlin. Ce cube noir est en réalité une plateforme de stockage sur laquelle vous êtes invité à sauvegarder divers fichiers que vous pouvez consulter n’importe où et n’importe quand sur votre smartphone, ordinateur, tablette ou TV.

En d’autres termes, Amber fait office de cloud privé et fonctionne comme Google Drive ou Dropbox, sauf que toutes les données sont stockées chez vous à la maison et non sur les serveurs distants d’une entreprise.

Concrètement, vous pouvez donc être en déplacement et regarder des photos stockées sur Amber — et non sur votre smartphone — via une application mobile dédiée.

Détails techniques

Un cube Amber est doté de deux disques HDD de 1 ou 2 To chacun, en fonction des modèles. À cela s’ajoute 2 Go de mémoire DDR4 (2400 MHz) et le tout est propulsé par un CPU Intel Dual Core Gemini Lake cadencé à 1,1 GHz, avec des pics à 2,6 GHz. La boîte embarque aussi un routeur Wi-Fi AC2600 (4×4 MIMO), tandis que pour la connectique, il faut compter sur deux ports USB 3.0, type-A et type-C, une prise HDMI et des WAN et LAN.

Enfin, notons que le cube Amber mesure 170 x 160 x 160 mm et pèse 2 kg.

L’application mobile Amber fonctionne sur Android 6.0, iOS 10 ou au-dessus. Des clients desktop existent aussi sur Windows et macOS. Pour diffuser du contenu sur un téléviseur, il suffit d’utiliser un câble HDMI ou de passer via Chromecast.

Prix et disponibilité

Amber coûte 549 dollars aux États-Unis dans sa version One de 2×1 To. Le modèle Plus, 2×2 To se vend à 649 dollars. En Europe, une sortie est visée pour la mi-septembre avec un prix de départ de 629 euros.