Cette année, Cdiscount propose de fortes remises sur de nombreux produits à l’occasion des Soldes d’été 2019. Smartphone, tablette, objets connectés ou encore accessoires, retrouvez notre sélection des meilleures offres des Soldes d’été 2019 sur Cdiscount.

Depuis quelques années, les Soldes sont devenus un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nouvelles technologies sur Internet. Avec des prix agressivement bas, c’est l’opportunité rêvée pour dénicher les bonnes affaires avant de partir en vacances. Cdiscount participe bien entendu à l’événement et propose d’excellentes offres. Nous avons sélectionné les meilleures.

NB : Il est possible que certaines offres présentées dans ce guide ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible. N’hésitez pas à revenir, l’article est très régulièrement mis à jour.

Le Samsung Galaxy S9 tombe à 449 euros

Plus franchement besoin de présenter le Galaxy S9. C’est le flagship Samsung de l’année dernière, et c’est un excellent smartphone. Il a été remplacé cette année par le Galaxy S10 qui met la barre un cran plus haut, mais un très bon produit ne devient pas mauvais du jour au lendemain, surtout quand il est proposé à moitié prix ou presque. Pour les Soldes d’été, le Galaxy S9 est proposé à 449 chez Cdiscount alors qu’il avait été lancé à 859.

Retrouvez le Galaxy S9 (Bleu Corail) à 449 euros chez Cdiscount

Retrouvez le Galaxy S9 (Ultra Violet) à 449 euros chez Cdiscount

Le Samsung Galaxy Note passe à 599 euros

Le gamme Galaxy Note de Samsung est vraiment une catégorie à part dans le monde des smartphones. Si elle a démocratisé les écrans au longues diagonales, elle s’est néanmoins fait copiée par aucun concurrent du marché. Du coup, si vous voulez un smartphone utilisant un stylet, ici nommé le S Pen, le Galaxy Note 9 est tout simplement la meilleure solution. Son écran d’ailleurs est d’une beauté sans égal. Ce dernier n’atteint pas la qualité de la technologie Dynamic Amoled des nouveaux fleurons, mais le Super AMOLED est toujours une référence, surtout à ce prix.

Il n’intègre pas non plus le triple capteur des Galaxy S10, mais force est de constater que son module 12 + 12 mégapixels fait de lui un bon photophone, même en 2019 malgré le manque de polyvalence. Bien qu’il s’agisse de la même configuration que sur le S9 Plus, il profite en revanche de nombreuses optimisations logicielles pour améliorer la qualité d’images.

Evidemment, lui aussi a fait partie des chanceux qui ont reçu la mise à jour vers Android 9.0 Pie avec la nouvelle interface One UI du constructeur coréen. Celle-ci est clairement plus agréable à utiliser au quotidien que ne l’était Samsung Experience en son temps. C’est joli, moderne, accessible à un doigt et hautement personnalisable. Bref, on aime beaucoup à la rédaction. De plus, le tout tourne de manière parfaitement fluide avec son SoC Exynos 9810 et montrera son plein potentiel dans les jeux gourmands. Il est disponible à 599 euros au lieu de 1099 euros à sa sortie.

Retrouvez le Galaxy Note 9 à 599 euros chez Cdiscount

Pack Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 à 169 euros

Pendant l’E3 2019, Microsoft a laissé entrevoir le futur avec le « Project Scarlett ». Le présent est néanmoins assuré par la Xbox One S qui est aujourd’hui remisée grâce aux Soldes 2019. Le pack avec le célèbre jeu de course Forza Horizon 4 s’affiche sur Cdiscount à 169 euros au lieu de 279 euros.

La Xbox One S est une version Slim de la console originalement sortie en 2013. Elle garde les mêmes caractéristiques que sa petite-sœur en embarquant un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive, tout en étant plus compacte et plus silencieuse.

En plus des licences exclusives comme Halo, Gears of War, Forza, Ori, ou encore plus récemment Sea of Thieves, elle se distingue notamment en intégrant un lecteur Blu-Ray 4K, ainsi qu’en étant compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X. L’idéal pour celles et ceux qui ont les équipements compatibles dans leur salon.

Vendue en pack avec le jeu Forza Horizon 4, la console Xbox One S 1 To est aujourd’hui disponible à 169 euros sur Cdiscount.

Retrouvez le pack Xbox One S 1 To à 169 euros

Pack PS4 à partir de 279 euros

Pour les Soldes d’été, Cdiscount propose un pack sympathique avec la PS4 avec son coloris Noir, une deuxième manette et FIFA 19 + GTA V pour 349 euros. Un second pack est disponible à 279 euros avec Mortal Kombat 11 et GTA V (mais pas de deuxième manette).

Retrouvez le pack PS4 Fifa à 349 euros

Retrouvez le pack PS4 Mortal Kombat à 289 euros

L’iPad 2018 (bientôt compatible avec iPad OS) est à 299 euros

Commercialisé à 358 euros sur l’Apple Store français, l’Apple iPad 2018 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Cdiscount grâce aux diverses promotions liées aux Soldes 2019, soit une économie d’environ 60 euros sur son prix d’origine. Bref, la meilleure solution pour profiter des prochaines nouveautés d’iPad OS à moindre prix.

Retrouvez l'iPad 2018 sur Cdiscount

Le MacBook Air Retina 2018 à 1099 euros

Pendant de longues années, le MacBook Air n’a eu droit qu’à des mises à jour mineures, mais en 2018 le best seller d’Apple a enfin eu droit à son écran Retina. C’est ce modèle — le dernier en date — qui est soldé chez Cdiscount à 1099 euros au lieu de 1349 euros chez Apple. Une belle réduction, d’autant qu’elles sont assez rares sur ce produit.

Le MacBook Air ne casse pas non plus les codes ancestraux de la gamme, on conserve ainsi l’écran de 13,3 pouces, mais sa résolution Retina qui correspond à définition de 1440 x 900. C’est la version Core i5 à 1,6 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage qui est proposée ici, c’est-à-dire le modèle de base. Rappelons qu’il dispose également d’un capteur TouchID sur son bouton de démarrage, de deux connecteurs USB-C et d’une prise jack.

Retrouvez le MacBook Air Retina à 1099 euros

Chromebook HP 14 pouces Full HD à seulement 179 euros

Le HP Chromebook 14-ca004nf est une bonne solution d’entrée de gamme sous ChromeOS. Il est équipé d’un écran IPS Full HD de 14 pouces, d’un CPU Intel Celeron N3350 épaulé par 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Même si la configuration est assez legère, elle sera suffisante pour faire tourner Chrome OS et réaliser des tâches web et bureautique sans ralentissements. Vous pourrez même profiter de quelques applications Android grâce à sa compatibilité avec le Play Store. Il se recharge via USB C et dispose d’une autonomie moyenne de 10 heures.

Retrouvez le Chromebook de HP à 179 euros sur Cdiscount

L’iPhone XR passe aujourd’hui à 679 euros sur Cdiscount

L’iPhone XR fait partie de la dernière fournée de smartphone d’Apple. Malgré son écran imposant de 6,1 pouces, il bénéficie de l’une des meilleures autonomies disponible sur iOS et peut tenir deux jours éloigné d’un chargeur. Il garantie des performances haut de gamme et fluides en toutes circonstances avec son SoC Apple A12 Bionic dans les tâches quotidiennes ou dans les jeux gourmands.

Son unique capteur dorsal de 12 mégapixels permet de réaliser d’excellents clichés dans toutes les situations, et il est toujours au dessus des smartphones Android pour ce qui est de la captation vidéo. En facade, il dispose d’un capteur de 7 mégapixels de très bonne facture et du système de déverrouillage 3D Face ID qui se cache derrière une encoche assez importante, mais très bien gérée par iOS. Il est bien entendu compatible avec la bêta d’iOS 13 qui lui permettra notamment de bénéficier du nouveau mode nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre test de l’iPhone XR où nous lui avons attribué la note de 9/10.

Disponible à 855,28 euros sur la boutique officielle, l’iPhone XR passe aujourd’hui à 679 euros sur Cdiscount en version Noir avec 64 Go de stockage.

Retrouvez l'iPhone XR à 679 euros sur Cdiscount

Le celèbre Dyson V8 Motorhead descend à 349 euros

Le Dyson V8 est un aspirateur-balai sans fil équipé d’une brosse de nettoyage pensé pour les sols durs, les moquettes et les tapis. Dans un souci d’hygiène, Dyson a pensé à ce que lors du vidage, vous n’ayez pas à rentrer en contact avec la poussière. Toute la saleté est ainsi éjectée hors du collecteur, et c’est un véritable bon point. Par ailleurs, vous pourrez utiliser le V8 pendant près de 40 minutes avec une seule charge. Notez qu’il est fourni avec une accroche murale, ce qui permet de l’avoir toujours facilement à portée et de lui permettre de se recharger simplement quand vous ne l’utilisez pas.

Disponible à 429 euros à sa sortie, le Dyson V8 Motorhead passe aujourd’hui à 349 euros sur Cdiscount à l’occasion des soldes d’été 2019.

Retrouvez le Dyson V8 Motorhead à 349 euros sur Cdiscount

Cdiscount à volonté

L’abonnement Cdiscount à volonté apporte de nombreux avantages pour ses clients, réguliers ou non pour seulement 29 euros par an. Tout d’abord, la livraison est gratuite et illimitée sur une sélection de produits éligibles, dont évidemment tous les produits expédiés par Cdiscount. Votre commande doit néanmoins être d’un montant minimum de 10 euros et ne doit pas dépasser un poids de 20 kg pour 1,70 m (hauteur, largeur et profondeur). Le délai de livraison est d’un jour ouvré pour toute commande passée avant 14 heures.

En prenant en compte le coût moyen des livraisons (bien souvent entre 3 et 10 euros), ce type de service est généralement rentabilisé en deux ou trois commandes. De plus, il permet également de réaliser des économies grâce à l’accès privilégié aux nombreuses offres et autres codes promos.

Enfin, l’abonnement comprend aussi l’accès à d’autres services complémentaires, notamment à 1600 titres de presse en ligne en illimité sur LeKiosk, dont des quotidiens comme Libération, Le Figaro, le JDD et des magazines comme Le Point, l’Express, ou PC Gamer.

En savoir plus sur Cdiscount à volonté