Cette semaine, RED a relancé un excellent forfait mobile : 40 Go, pour seulement 10 euros. SFR s’aligne ainsi sur Bouygues Télécom qui avait pris les devants en proposant à nouveau son offre B&You 40 Go pour 9,99 euros quelques jours plus tôt. Dis comme ça, les deux sont identiques, mais en réalité il y a quelques subtilités. On a lu toutes les petites lignes pour vous aider à choisir la meilleure des deux.

RED n’a pas voulu se laisser devancer par B&You trop longtemps. Il y a une dizaine de jours, B&You redonnait 40 Go à son forfait à 9,99 euros, RED lui a emboité le pas avec un forfait 40 Go à 10 euros en début de semaine. Réponse du berger à la bergère.

Comme d’habitude, les tarifs ne changent pas au bout d’un an, et les forfaits sont sans engagement. Si Sosh a également une offre à 9,99 euros mais elle ne dispose que de 100 Mo de data, on peut donc d’emblée l’écarter. Cela se joue entre RED et B&You, lequel faut-il choisir ? On vous dit tout.

La voix, les SMS et les MMS

Sur la voix les deux forfaits font à peu de choses près jeu égal. Ils proposent tous les deux les appels illimités vers la France Métropolitaine et les DOM, à une exception près : Mayotte. L’île est incluse chez Bouygues, pas chez RED. Sur les SMS, ils sont illimités chez B&You vers la France et le DOM, RED ne propose pas les DOM non plus. Pour les MMS, c’est illimité en France Métropolitaine uniquement pour les deux opérateurs.

Autrement dit, si vos correspondants sont en France, cela ne changera pas grand-chose, en revanche si vous communiquez régulièrement avec l’outre-mer et particulièrement Mayotte. Le choix de B&You est plus plus judicieux. En tout état de cause, Bouygues en propose plus pour le même prix. Notez que dans les deux cas on retrouve les limites habituelles de 3h maximum pour un appel (coupé au delà) et 200 destinataires différents maximum par mois pour les appels et les SMS.

Vainqueur : B&You

Les données en France et en Europe

Comme leurs noms l’indiquent, les deux forfaits sont bardés de 40 Go de données en France. Rien de spécial à relever sur ce point. Vous avez 40 Go en 4G, voilà tout. Sur le hors-forfait, en France, il y en revanche quelques subtilités. Chez RED, le dépassement de l’enveloppe sera facturé 2 euros d’entrée, pour 100 Mo de data, soit 0,02e par Mo.

B&You est moins cher au Mo, mais l’addition monte plus vite puis qu’il prend immédiatement 10 euros pour 1 Go de data, soit 0,01 euros le Mo. RED limite par ailleurs la casse en bloquant la 4G à partir de quatre recharges, soit 8 euros pour 400 Mo au maximum. B&You offre en revanche la possibilité d’appliquer un fair-use si on le souhaite. Du coup plus de hors-forfait, mais simplement un débit réduit.

En Europe et dans les DOM, les deux opérateurs offrent 4 Go de data. Chez RED, c’est une enveloppe dédiée, en plus des 40 Go en France, tandis que Bouygues les déduit des 40 Go globaux. Petit détail, RED n’inclut pas Andorre, B&You le fait. Pour ce qui est du hors-forfait en Europe, les deux opérateurs sont astreints à la loi européenne sur le roaming : c’est donc 0,0054 euros/Mo.

Vainqueur : RED by SFR

les options : pas de double appel chez RED

C’est sur les options que B&You prend le plus gros avantage. Par défaut, le forfait RED ne propose ni le double appel, ni la messagerie vocale visuelle. Les deux options sont facturées chacune 2 euros par mois. Chez B&You, c’est inclus dans le forfait, tout comme la TV, alors que c’est 2 euros chez RED. Ces options ne sont certes pas indispensables mais le fait est que le forfait RED coûterait 16 euros par mois pour les mêmes prestations que Bouygues.

Vainqueur : B&You

Le réseau

Sur la qualité du réseau, les deux opérateurs couvrent 99% de la population pour la voix et les données selon l’ARCEP. La couverture du territoire est aussi similaire (94% pour Bouygues et 95 pour SFR). Dans le détail, la population profitant d’une « bonne couverture » selon les critères de l’ARCEP est supérieure chez SFR avec 90% contre 86 chez Bouygues dans le cas de la voix. Sur les données, la couverture 4G est identique, mais de 3 points supérieurs pour SFR en 3G (93% du territoire contre 96).

Pour ce qui est de la qualité du réseau au sens large, Bouygues est en revanche devant. En moyenne, et toujours selon l’ARCEP, Bouygues offre des débits 4G descendants de 31 Mb/s tandis que SFR atteint 28 Mb/s. Dans les villes, vous ne verrez aucune différence. Bouygues est en revanche légèrement meilleur sur les routes, les lignes de TGV et le métro.

Vainqueur : Bouygues, d’une courte tête

Vous pouvez consulter la couverture près de chez vous grâce au site Mon Réseau Mobile s’appuyant sur les données du régulateur des télécommunications. Nous avons également un article pour vous expliquer quel est le meilleur opérateur mobile.

B&You : la meilleure offre 40 Go.

On l’a vu, B&You fait mieux sur presque tous les points étudiés. Seuls les 4 Go bonus en Europe permettent à RED de dépasser de Bouygues, pour le reste B&You fait mieux, surtout sur les options. C’est franchement étonnant, en 2019, de ne pas inclure le double appel dans ses offres. Si vous souhaitez changer de forfait, tournez vous vers B&You. L’offre est disponible jusqu’au 24 juillet.

Si vous êtes à la recherche d’une offre avec plus de données ou d’options, vous pouvez utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile en fonction de vos besoins.