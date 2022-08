Les 3 meilleurs PC récents d’août 2022 sur Frandroid

Nous testons de nombreux PC portables chaque mois chez "Frandroid". Si l'actualité des smartphones est certes plus vivace que celle des PC, il n'empêche que de nouvelles références intéressantes passent régulièrement entre nos mains. Voici donc, selon nous, les trois meilleurs PC récents en août 2022 : un MacBook, un Dell et un Honor.

Outre les smartphones, écouteurs, téléviseurs et autres aspirateurs-robots, nous testons bien sûr les ordinateurs portables les plus récents chez Frandroid. Nous suivons ainsi l’actualité, les dernières innovations, et cherchons à déterminer quels sont les meilleurs PC portables du moment. Certaines périodes sont plus riches que d’autres en nouvelles sorties : cet été 2022 l’est particulièrement, notamment avec la sortie du dernier MacBook Air d’Apple. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres constructeurs nous ont offert quelques pépites.

Nous avons donc pris le temps de concocter un petit top des meilleurs PC récents, tous des ultraportables, pour travailler sérieusement, profiter de vos contenus favoris ou créer à volonté. Voici tout de suite les trois meilleurs ordinateurs portables en ce mois d’août 2022.

Apple MacBook Air 2022 M2 Le plus puissant

On ne pouvait pas passer à côté du dernier fleuron de la marque à la pomme. Comme souvent, Apple ne déçoit pas avec son dernier modèle de MacBook Air, son ultraportable iconique et présent depuis de nombreuses années. Le MacBook Air M2 de 2022 a tout pour lui : un nouveau look et des finitions parfaites, de la puissance, tout en étant parfaitement silencieux. Il détient aussi la palme de l’autonomie, et vous pourrez l’utiliser sans souci durant toute une journée avec plusieurs applications ouvertes. Après deux ans d’utilisation de la puce M1, la firme de Cupertino est passé à la M2 pour ses différentes machines. S’il y a peu de changements évidents, la partie GPU se muscle tout de même un peu.

Alors certes, si on considère ce MacBook tout seul, il s’agit d’une excellente machine, très réussie, facile à utiliser et à recommander. Sauf que si on le replace dans la gamme des ordinateurs portables d’Apple, elle devient alors moins intéressante. En effet, le MacBook Air M1 est toujours là, et pas si différent… pour 300 à 500 euros de moins (selon les configurations). Si vous hésitez entre ce nouveau modèle et le MacBook Air M1, jetez un œil à notre comparatif poussé des deux machines.

Dell XPS 13 Plus 9320 Un design unique

Un des plus gros concurrents d’Apple sur le marché des ultraportables, Dell, a choisi d’innover en ce milieu d’année 2022 — un trait que l’on ne connaissait pas à la marque, jusqu’ici. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle variante du Dell XPS est pour le moins originale du côté du design. Le coup de poker de Dell marche merveilleusement bien : le Dell XPS 13 Plus 9320 est aussi beau qu’il est efficace.

En ouvrant ce PC, on découvre donc avec bonheur un clavier bord à bord délicieusement rectiligne, qui, s’il demandera un temps d’adaptation, s’avère très efficace. Quant au touchpad, le fabricant a fait encore plus fort. Ce dernier est invisible au premier coup d’œil, tout simplement parce qu’il est dissimulé sous le repose-paume en verre. Une innovation de design qui fait mouche. Côté performance, il convainc aussi, tout en restant très silencieux et en offrant une autonomie tout à fait honorable.

Il s’agit clairement d’une première mouture d’un nouveau concept : aucun doute que Dell améliorera encore l’expérience sur une seconde version, que nous attendrons avec impatience.

Honor MagicBook 14 AMD (2022) Le meilleur rapport qualité-prix

Honor, la filiale de Huawei qui a pris son envol, a réussi à se placer dernièrement sur le marché des PC portables d’entrée de gamme… avec un certain succès. Avec son petit dernier, le MagicBook 14 (2022), Honor livre un ultraportable équilibré, tout autant sur les performances que sur le prix. Le châssis en aluminium est très appréciable pour le tarif, de même que le design tout en sobriété. Le fabricant chinois a intégré une très classique dalle LCD en Full HD, qui, si elle n’est certes pas exceptionnelle, a le bon goût de posséder un revêtement mat. À l’animation, on trouve un Ryzen 5 5500U qui s’en sort très bien. Autre bon point : le PC a une chauffe contenue, ce qui le rend agréable à l’utilisation.

Certes, pour un ultraportable, il reste assez épais et pas particulièrement léger — tout en restant facilement transportable, on vous rassure. Mais le MagicBook 14 ne brille pas par ses innovations, et ce n’était d’ailleurs pas le but d’Honor. Il s’agit d’une machine sobre, équilibrée, adaptée à ceux qui acceptent de faire des compromis pour garder un budget maitrisé. Aucun faux pas à déplorer. Il s’agit d’un PC qui pourra toucher un très large public, grâce à son prix accessible.

