Apple MacBook Air M1 vs MacBook Air M2 : lequel faut-il choisir ?

Après de longs mois de rumeurs, le MacBook Air M2 d’Apple est disponible dans le commerce. Le nouvel ultraportable haut de gamme intègre une nouvelle puce et propose entre autres un nouveau châssis. Avec son prix de vente débutant à 1 499 euros (chez Amazon), le nouveau fleuron doit toutefois composer avec une concurrence interne. Celle du toujours très bon MacBook Air M1 à 1 199 euros (Boulanger), tarif conseillé. Entre les deux machines, le MacBook Air M2 est-il vraiment le choix le plus judicieux ?

Grâce aux tests de la presse, à notre prise en main et à notre test du MacBook Air M1, nous avons comparé l’attrait des deux machines.

Un tout nouveau design

Présente parmi les premières machines à faire la bascule vers Apple Silicon, le MacBook Air M1 n’avait pas eu la chance de bénéficier d’un design sur mesure. Apple s’était contenté d’intégrer ses propres composants dans le châssis du dernier MacBook Air Intel. La seule amélioration était alors la suppression du ventilateur pour un silence de fonctionnement absolu.

Le MacBook Air M1 // Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Le MacBook Air M1 présente donc des plutôt larges bordures autour de l’écran, en comparaison de ce qui se fait sur le marché haut de gamme, avec un encombrement plus important qu’espéré et une connectique limitée à deux ports USB-C et un port jack 3,5 mm.

MB Air 2022 // Source : Frandroid – Melinda DAVAN-SOULAS Apple MacBook Air M2 // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Comme sur les MacBook Pro 14 et 16, l’encoche est de mise sur le MacBook Air M2 // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

Le MacBook Air M2 propose un changement majeur de design. On a droit à un tout nouveau châssis pour Apple reprenant les orientations des MacBook Pro 14 et 16 pouces, abandonnant ainsi la forme iconique du MacBook Air. Ce nouveau design propose surtout des dimensions réduites, des bords amincis autour de l’écran et poids allégés.

La connectique évolue légèrement puisque Apple a ajouté un port de recharge MagSafe en plus des deux ports USB-C et du port jack 3,5 mm. Malheureusement, Apple continue de ne proposer les ports que sur la partie gauche de la machine plutôt que d’équilibrer la répartition. On aurait également aimé voir un port USB-A ou un lecteur de carte SD, à l’image des MacBook Pro.

Un écran qui change sans changer

Le MacBook Air M2 introduit un écran LCD un peu plus grand de 13,6 pouces avec une définition 2 560 x 1 664 pixels et une luminosité en hausse annoncée à 500 nits. Contrairement au MacBook Pro, on a donc ni mini LED ni taux de rafraichissement élevé jusqu’à 120 Hz ou même de compatibilité HDR pour cette dalle.

Les tests s’accordent sans surprise sur l’excellente calibration que l’on attend d’Apple. Sur ce niveau de prix, les PC portables à destination des professionnels ont généralement des écrans de cette qualité. On est d’ailleurs loin des meilleurs du secteur qui peuvent proposer de l’Oled ou une meilleure couverture du DCI-P3.

Ici, il faudra se contenter d’un excellent écran en sRGB et bloqué à 60 Hz. Autant dire que face au MacBook Air M1, l’expérience n’est pas transformée. Le peu de gain d’espace offert par l’agrandissement de la diagonale est également terni par l’intégration de l’encoche.

Plus de performances, mais pourquoi faire ?

L’autre changement majeur, jusque dans le nom du produit, c’est l’intégration d’une puce Apple M2. C’est la première fois qu’Apple change la génération de ses propres SoC pour MacBook. Jusqu’à présent, la firme s’était contentée d’augmenter les performances en restant sur les mêmes fondations du M1.

À consommation égale, Apple promet jusqu’à +18 % de performances CPU en comparaison avec le M1. Cette différence se fait surtout au niveau de consommation le plus élevé, à 15 W. C’est notamment la puce graphique qui gagne au change avec jusqu’à +35 % de performances GPU en plus promis par Apple, grâce notamment au passage d’un GPU 7 ou 8 cœurs à un GPU 8 ou 10 cœurs, selon les configurations.

Dans les faits, il y a bien une différence de performances entre les deux générations, toujours plaisantes à avoir. Il faut cependant tempérer ce gain. Tout d’abord, plusieurs tests pointent une limitation naturelle des performances : sans ventilateur, le MacBook finit par chauffer et doit limiter la puissance de sa puce. Au-delà de cela, le gain de performances ne débloque pas un nouvel usage pour le MacBook Air M2.

Le nouveau MacBook cible la même clientèle que la génération précédente, avec les mêmes usages : de la bureautique, du travail sur le web, un peu de retouche et du montage vidéo ou audio, mais jamais de tâches trop lourdes comme du jeu vidéo ou de la création 3D. Pour ces besoins, Apple commercialise la gamme MacBook Pro.

Résultat, vous ne ferez vraiment rien de plus avec une puce M2 que vous ne pouviez faire avec la puce M1. La différence de puissance sera peut-être plus intéressante sur le long terme, quand la puce M1 finira par montrer ses limites. En l’état, à moins d’être un féru de benchmarks, la puce M2 ne changera pas votre quotidien.

Autonomie

Malgré une batterie plus volumineuse de 56,2 Wh contre 49,9 pour le MacBook Air M1, les deux machines présentent une autonomie similaire. C’est la conclusion de plusieurs tests, et même Apple ne promet pas sur son site une meilleure autonomie avec le M2. L’idée est que vous aurez droit à plus de performances d’une génération sur l’autre, sans toucher à l’autonomie.

Résultat, ce n’est pas sur ce critère que l’on pourra départager les deux machines. Notez seulement que le MacBook Air M2 peut être rechargé avec le port MagSafe. Un bon point pour certains, mais assez inutile pour d’autres. Heureusement dans les deux cas, l’USB-C fonctionne parfaitement.

Choix de la raison ou du cœur

Alors que l’on peut instinctivement penser que le nouveau MacBook Air M2 sera une recommandation facile face à la génération précédente, c’est loin d’être le cas. C’est même plutôt l’inverse. Faut-il vraiment recommander le MacBook Air M2 quand on connait la différence de prix, de 300 euros officiellement, mais qui monte potentiellement à 500 euros par le jeu des promotions.

À la lecture des tests, le MacBook Air M2 s’impose comme une excellente machine. Les acheteurs en seront sans aucun doute très satisfaits, et on ne fait pas d’erreur en penchant pour cette proposition. D’autant que le design est après tout une affaire de gout et que le nouveau MacBook peut tout à fait taper dans l’œil. Cependant, le MacBook Air M1 était, lui aussi, un produit que l’on pouvait recommander. À choisir entre les deux, et en les ayant comparés point par point, on est tenté d’affirmer que le choix de la raison penche clairement en faveur du MacBook Air M1.

Seuls ceux qui ont besoin de ce niveau de performance supplémentaire (mais pour quel usage ?), ou davantage de stockage et de mémoire vive devront privilégier le MacBook Air M2. En effet, avec le changement de génération, Apple ne propose plus que la configuration de base pour le MacBook Air M1. Attention toutefois, en montant la capacité et la mémoire vive du MacBook Air M2, on arrive vite au tarif du MacBook Pro 14. Le début d’un tout autre comparatif à réaliser.

