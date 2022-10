Google Pixel 7 : voici pourquoi on vous le recommande

Chez Frandroid, on s'est donné pour mission de vous informer, mais aussi de vous guider dans vos options d'achats tech. Certains appareils sortent clairement du lot : c'est le cas du Pixel 7 de Google. Voici pourquoi on vous le recommande.

Google Pixel 7 Le roi de la photo

Pixel 7 : le dernier-né de Google

Comment bien choisir le meilleur smartphone possible, celui qui deviendra le compagnon de notre quotidien ? Il peut être difficile de s’y retrouver dans le flot d’appareils qui sortent chaque mois, et surtout de définir quel modèle serait le plus adapté à nos besoins. Certains téléphones sortent pourtant du lot : c’est le cas du Google Pixel 7 (et de son grand frère, le Pixel 7 Pro), le tout nouveau modèle de la firme de Mountain View.

Aujourd’hui, on vous dit pourquoi on vous recommande chaudement ce Pixel 7… et s’il est adapté à vos besoins.

Pourquoi acheter le Pixel 7 en 2022 ?

Voici trois bonnes raisons d’acheter un Pixel 7 (ou un 7 Pro).

Pour la photographie

C’est une évidence : le Pixel 7 est le meilleur en photo dans sa catégorie de prix — et même au-delà. Les algorithmes de Google font toujours des merveilles, et les différentes options spécifiques à la marque sont bien pratiques, à l’image de la gomme magique, toujours là, mais aussi de la nouvelle fonction Anti Blur ainsi que du Super Res Zoom, un zoom numérique x8. Les portraits sont toujours aussi réussis, le capteur selfie est très efficace, et même la vidéo est particulièrement satisfaisante (4K @60 FPS).

Pour son look

Parfois, l’apparence compte aussi. Le Pixel 7 perfectionne son design unique, marqué par la barre horizontale contenant les capteurs photo. Celle-ci s’affine par rapport au Pixel 6 et gagne un revêtement alu plus discret. Les finitions sont excellentes, la prise en main agréable, notamment grâce à la réduction de la taille de l’écran (de 6,4 à 6,3 pouces) et du poids du téléphone (197 grammes). Un bel objet en somme, capable a priori de bien aborder les années.

Pour l’expérience logicielle et les mises à jour

Acheter un smartphone Google permet de profiter de l’interface Pixel Experience. Vous aurez donc droit à une version d’Android 13 bien spécifique. L’expérience utilisateur est particulièrement fluide et agréable, avec de multiples options, notamment de personnalisation, à l’image de Monet. Autre avantage, vous profiterez des mises à jour Android en premier, et ce, durant au mois trois ans — tandis que les patchs de sécurité sont garantis pendant cinq ans. Le Pixel 7 est donc un téléphone particulièrement pérenne sur le plan logiciel.

Pixel 7 : les bémols à connaître

Les principaux points faibles du Pixel 7 concernent l’autonomie et la recharge. La première, d’un jour et demi, est un peu décevante, surtout en comparaison avec le modèle précédent. C’est surtout la lenteur de la recharge 20W (malgré le chargeur officiel de 30 W) que l’on regrettera, et qui pourra être handicapante au quotidien si vous êtes une utilisatrice ou un utilisateur assidu. En revanche, si vous avez l’habitude, quoi qu’il arrive, de recharger votre téléphone la nuit, cela ne devrait pas vous poser de problème.

Vous l’aurez compris, il y a des bémols, oui. Mais le Pixel 7 est le genre de smartphone qui parvient à livrer une expérience globale tellement satisfaisante qu’il parvient à en faire oublier ses défauts.

Si vous voulez tout savoir du nouveau téléphone de Google, rendez-vous sur le test complet du Pixel 7 par Titouan.

Pixel 7 ou Pixel 6 ?

Il est légitime de se poser la question, le Pixel 6 n’ayant qu’un an, et les différences entre les deux générations n’étant pas monstrueuses. Tout comme on sera en droit d’hésiter entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13, la question se pose entre les Pixel 7 et 6. Le Google Pixel 7 coûte 649 euros en 128 Go et 749 euros en 256 Go. Le Pixel 6 coûte lui 549 euros avec 128 Go de stockage, soit 100 euros de moins.

Si vous privilégiez le prix ou encore l’autonomie, le Pixel 6 peut être un meilleur choix. Si vous souhaitez la durée de vie théorique la plus longue, grâce à une année de mise à jour supplémentaire, la compacité, mais aussi les nouveautés (comme la reconnaissance faciale ou le zoom « Super Res »), ainsi que le design, vous pouvez clairement vous tourner vers le Pixel 7.

Si vous hésitez, vous pouvez consulter notre versus des deux modèles.



Pour qui est fait le Pixel 7 ?

Le Google Pixel 7 s’adresse à celles et ceux qui :

font des photos tout le temps ;

cherchent une expérience logicielle parfaite ;

souhaitent garder longtemps leur téléphone ;

chargent leur téléphone la nuit.

