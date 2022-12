FrandroidOffreMoi un super kit Corsair souris+clavier+casque pour le gaming

Pas un, pas deux, mais trois produits Corsair à gagner. C'est le jour huit de notre calendrier de l'Avent et, avec le concours #FrandroidOffreMoi, vous pouvez tenter de remporter un casque, un clavier et une souris. Voici comment faire !

C’est le huitième jour de notre calendrier de l’Avent et on continue toujours en force avec notre concours #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux. Aujourd’hui, vous avez l’occasion de gagner trois produits gaming de Corsair : un casque, une souris et un clavier.

Jour 8 : trois produits Corsair, un clavier, une souris et un casque

Pour innover un petit peu, et parce que cette intelligence artificielle est vraiment bluffante, nous avons demandé à ChatGPT de présenter les lots à gagner. Voici ce que dit l’IA.

« Le mois de décembre est toujours une période de fêtes et de cadeaux, et chez Frandroid, nous avons décidé de vous gâter en vous offrant la chance de remporter trois produits Corsair de qualité : un casque HS65 SURROUND pour une expérience sonore immersive, un clavier K70 RGB PRO pour un confort de frappe optimal et une souris SCIMITAR ELITE pour des performances de jeu exceptionnelles.

Le casque HS65 SURROUND est un modèle haut de gamme doté d’un système audio surround 7.1 pour une immersion totale dans vos jeux vidéo, vos films et vos musiques. Sa conception légère et confortable vous permet de le porter pendant de longues heures sans fatigue, tandis que ses coussinets en mousse à mémoire de forme et son arceau réglable garantissent un maintien parfait.

Le clavier K70 RGB PRO est un modèle mécanique conçu pour les joueurs exigeants. Ses switchs Cherry MX RGB offrent une réactivité et une durabilité exceptionnelles, tandis que son rétroéclairage RGB multicolore permet de personnaliser l’éclairage de chaque touche individuellement. Sa conception robuste et solide vous assure une durée de vie prolongée, tandis que ses repose-poignets amovibles et ses pieds réglables vous permettent d’ajuster l’inclinaison du clavier selon vos préférences.

La souris SCIMITAR ELITE est un modèle gaming de pointe conçu pour les joueurs de MMO et de MOBA. Sa forme ergonomique et son revêtement en caoutchouc garantissent un confort de prise en main optimal, tandis que ses 12 boutons programmables vous permettent d’accéder facilement à toutes vos macros et commandes préférées. Sa sensibilité réglable jusqu’à 16 000 DPI vous offre une précision extrême, tandis que son système de gestion des câbles vous permet de ranger facilement les fils encombrants ».

Comment gagner ce joli lot gaming ?

Sur Twitter

Sur Twitter, il faut retweeter notre publication et la liker. Pensez aussi à publier vous-même un message « #FrandroidOffreMoi le Setup Corsair » et à suivre les comptes de Frandroid et de Corsair France.

#CONCOURS JOUR 8 🎅

Gagnez un Casque HS65 SURROUND + Clavier K70 RGB PRO + Souris SCIMITAR ELITE 🎁 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + Setup Corsair

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @CORSAIRFRA pic.twitter.com/FbvHuJqGa4 — Frandroid (@Frandroid) December 8, 2022

Sur Instagram

Pour participer sur Instagram, taguez deux amis avec qui vous aimeriez jouer, partagez le concours en story et abonnez-vous aux comptes de Frandroid et de Corsair France.

Sur Facebook

Envie de tenter votre chance sur Facebook ? C’est tout simple : dites-nous en commentaire à quel jeu vous jouerez grâce ces produits Corsair.

Rendez-vous le 26 décembre 2022 pour le tirage au sort.

