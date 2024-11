Vers des Apple Glass « light » comme les lunettes Ray-Ban Meta

Soucieuse de ne pas se laisser devancer par Meta dans le secteur des lunettes connectées, Apple testerait actuellement en interne un modèle de binocle surnommé « Atlas ».

Les Ray-Ban Meta de Facebook // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si vous travaillez chez Apple, vous avez peut-être reçu un mail vous invitant à participer à « un test des lunettes connectées disponibles actuellement sur le marché ». Derrière ce langage au ton innocent se cacherait, selon Bloomberg, une grande phase d’expérimentations autour de lunettes connectées made in Apple.

Moins ambitieux que les Apple Glass qui font parler d’elles depuis des années, ce projet top secret (nommé « Atlas » en interne) chercherait en fait à créer un concurrent aux Ray-Ban Meta, les lunettes-caméra de Facebook. Ne cherchant pas à ébruiter l’affaire, l’entreprise recruterait des testeurs et des testeuses en interne afin de peaufiner son produit.

Des lunettes plus abordables que le Vision Pro ?

D’après Bloomberg, la sortie d’un produit définitif ne serait pas à attendre avant « des années », mais Apple cherche tout de même à se lancer sur le secteur, ou tout du moins à avoir une meilleure compréhension du marché.

Concrètement, ces lunettes fonctionneraient comme des AirPods améliorés, permettant d’interroger Siri, d’analyser son environnement grâce à une caméra intégrée et, évidemment, de filmer le monde autour de soi de manière hyper simple. Point d’écran micro-LED et d’éléments en réalité augmentée ici, juste une paire de lunettes, une caméra et sans doute une connexion à un iPhone pour aller interroger l’assistant virtuel d’Apple.

L’Apple Vision Pro // Source : Robin Wycke pour Frandroid

En bref, ces Apple Glass « light » seraient un produit moins ambitieux, mais sans doute moins cher et plus grand public que l’Apple Vision Pro qui peine toujours à trouver son succès. Si Meta et Snapchat se sont déjà lancés dans l’aventure, il y a fort à parier que l’entrée d’un acteur comme Apple pourrait secouer un peu l’industrie.

Orion vs Atlas ?

Le projet pourrait bien fusionner avec celui consistant à mettre un module caméra sur les AirPods dont Bloomberg se faisait l’écho il y a déjà quelques semaines. D’une manière ou d’une autre, Apple semble vouloir investir le monde des wearables au-delà de ce que permettent actuellement l’Apple Watch ou les AirPods.

Le marché des lunettes connectées est actuellement assez bouillonnant. Si les Ray-Ban Meta commencent tout juste à se faire connaître en Europe, Mark Zuckerberg a déjà présenté une version plus ambitieuse de son gadget qui permet de se plonger dans un monde de réalité augmentée. Point amusant, ce produit porte le doux nom d’Orion. Face au projet Atlas d’Apple, les deux entreprises semblent miser gros sur la mythologie grecque.