Encore moins cher, toujours plus premium : Dyson lance de nouvelles promos de Black Friday

Plus le Black Friday se rapproche, plus les prix fondent, y compris chez Dyson qui les fait dégringoler. Les indispensables du petit électroménager sont tous présents, avec des réductions pouvant aller jusqu’à 300 euros.

Quel meilleur moment de l’année que celui du Black Friday pour s’équiper ou penser à offrir vos futurs cadeaux de Noël ? À cette occasion, toutes les marques, y compris les plus premium comme Dyson, revoient leurs tarifs sévèrement à la baisse.

Ainsi, sur l’ensemble de ses produits, le constructeur propose des rabais allant jusqu’à 300 euros. Une remise non négligeable alors que les produits Dyson sont habituellement dans le haut du panier tarifaire moyen.

Parmi ses promotions, au-delà des traditionnels aspirateurs, le fabricant anglo-saxon met également d’autres incontournables à l’honneur comme :

le Dyson Airstrait qui perd 50 euros et qui passe ainsi à 449 euros ;

le Dyson Airwrap qui perd 50 euros et passe à 499 euros ;

le Dyson Wash G1 perd 50 euros et passe à 649 euros ;

le Dyson V8 perd 130 euros et passe ainsi à 269 euros.

Le Dyson Airstrait est à 449 euros

L’un des produits les plus polyvalents de Dyson perd 50 euros pendant ce Black Friday. Non content de lisser les cheveux les plus rebelles, il a pour avantage de les sécher en même temps, mais pas n’importe comment.

Fer à lisser Airstrait // Source : Dyson

Contrairement à un lisseur classique qui détend le cheveu à haute température avec deux plaques en céramiques pouvant aller à des températures de 200 °C, l’Airstrait sèche et lisse grâce à un flux d’air projeté à 45 degrés vers le bas. Cela a pour effet de créer la tension nécessaire pour aligner et lisser le cheveu, le tout avec une casse et des dommages minimums pour votre masse capillaire.

En ce moment et jusqu’au 2 décembre, le Dyson Airstrait perd 50 euros et passe à 449 euros.

Le Dyson Airwrap est à 499 euros

Complémentaire au Dyson Airstrait et pour la première fois en promotion, le Dyson Airwrap permet quant à lui de définir vos boucles, et ce, quelle que soit la nature de vos cheveux. Pour réussir cet exploit, le fabricant a intégré à son Airwrap un ensemble de brosses.

Le Dyson Airwrap est un outil complet pour la coiffure // Source : Dyson

Cône séchant, brosse à dents larges, embout de séchage rapide ou diffuseur, il y a forcément un accessoire qui s’adapte à votre type de cheveux. Mais, la force du Dyson Airwrap ne réside pas seulement dans sa palette d’accessoires. Comme toujours chez Dyson, il y a une technologie unique qui se cache derrière l’efficacité du produit.

Pour l’Airwrap, Dyson s’appuie sur l’effet Coanda pour attirer vos mèches vers le boucleur et leur faire prendre forme uniquement avec l’air généré et la puissance du moteur du produit. Des boucles qui tiennent toute la journée, le tout sans abîmer vos cheveux.

En ce moment et jusqu’au 2 décembre, le Dyson Airwrap perd 50 euros et est proposé à 499 euros.

Le Dyson Wash G1 est à 649 euros

Spécialement conçu pour le nettoyage humide des sols durs, le Dyson WashG1 se distingue par son efficacité sur les saletés tenaces.

Son système repose sur deux rouleaux, placés à l’avant et à l’arrière : le premier est dédié au lavage, tandis que le second s’occupe d’absorber l’humidité résiduelle. Entre ces deux étapes, des brosses en contact direct avec les rouleaux séparent les résidus solides des liquides, avant de les diriger vers leurs bacs collecteurs respectifs. Ce dispositif garantit un nettoyage précis et des rouleaux plus propres qui ne laissent aucune trace.

Le Dyson Wash G1 : Source : Dyson

Grâce à un collecteur d’eau sale de grande capacité, cet appareil peut couvrir une surface allant jusqu’à 290 m². Il offre également trois niveaux de puissance adaptés aux différents besoins, de l’entretien léger jusqu’au traitement des taches incrustées.

Actuellement, le Dyson WashG1 est disponible au prix de 649 euros, soit une réduction de 50 euros.

Le Dyson V8 est à seulement 269 euros

Pour aspirer toute votre maison sans laisser aucune chance à la moindre poussière, le Dyson V8 est probablement le meilleur compromis du moment. À moins de 300 euros, cet aspirateur propose un très bon rapport qualité/prix. Il profite de la technologie Dyson en termes de puissance d’aspiration. Le constructeur indique, en effet, que le V8 aspire à une puissance de 150 Air Watt, soit environ 14 300 Pa, ce qui est non négligeable.

Le Dyson V8 aspire toute la poussière dans votre maison. // Source : Dyson.

Avec sa brosse fluffy et son peigne souple démêlant, non seulement le Dyson V8 aspire la poussière, mais en plus, l’aspirateur évite aux cheveux et poils de s’emmêler au moment de l’aspiration.

Très versatile, le Dyson V8 nettoie tous types de sols, du plus dur comme le carrelage, jusqu’au plus moelleux comme les tapis. Et pour qu’aucun coin de votre maison n’échappe au nettoyage, Dyson livre un petit kit de brosses avec son V8.

Le Dyson V8 vient livré avec plusieurs brosses supplémentaires. // Source : Dyson

Jusqu’au 2 décembre, le Dyson V8 est à 269 euros, soit 130 euros de moins que son prix habituel.