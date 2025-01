Dangbei présente le MP1 Max et annonce la commercialisation du Freedo

Lors du CES 2025, la marque Dangbei annonce l’arrivée de son nouveau vidéoprojecteur MP1 Max, combinant technologies LED et tri-laser. Il est accompagné du Dangbei Freedo que nous avons déjà pu voir lors du salon IFA 2024.

Dangbei MP1 Max // Source : Dangbei

Présenté au CES 2025, le MP1 Max se distingue par sa source lumineuse hybride associant LED et tri-laser. Cette approche technique permet de réduire significativement les problèmes classiques des projecteurs laser RGB comme les speckles et les franges de couleur. La technologie laser Qualas de nouvelle génération offre une couverture étendue de l’espace colorimétrique. Le calibrage d’usine selon la norme D65 assure une précision colorimétrique remarquable avec un Delta E inférieur à 1, selon la marque.

En outre, ce modèle Dangbei MP1 Max proposera une luminosité de 3100 lumens ISO autorisant une utilisation en plein jour sans nécessiter l’obscurité totale. De plus, le système de filtrage intégré à la source lumineuse hybride réduit l’exposition à la lumière bleue nocive, diminuant ainsi la fatigue visuelle lors des longues sessions de visionnage.

Un système audio et une ergonomie repensés

Nous avions apprécié les capacités audio du Dangbei Mars Pro 2, lors de notre test. Ici, l’aspect sonore n’a pas été négligé avec l’intégration de deux haut-parleurs de 12 watts, complétés par une chambre sonore de 750 mL, selon la marque. Le système peut reproduire des basses jusqu’à 45 Hz, offrant une expérience audio plutôt immersive.

Dangbei MP1 Max // Source : Dangbei

Alors que le Mars Pro 2 est livré sans système de balancelle que l’on peut toutefois s’acheter en tant qu’accessoire, ici, l’innovation majeure réside dans le support intégré permettant une inclinaison verticale de 135 degrés et une rotation horizontale complète de 360 degrés. C’est le même principe que sur les Hisense C2, C2 Pro et C2 Ultra (qui ont, en plus, un caisson de basses intégré). Cette flexibilité permet de projeter sur toutes les surfaces : murs, plafonds ou sols. Le système InstanPro AI 2.0 automatise la configuration de l’image avec une mise au point et une correction géométrique en temps réel.

Une connectivité étendue sous Google TV

La connectique du MP1 Max comprend deux ports HDMI, dont un compatible eARC, un port USB 3.0 et une sortie audio dédiée. Les connexions sans fil incluent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, assurant une compatibilité optimale avec les périphériques externes comme les consoles de jeux ou les systèmes audio. Si le modèle présenté fonctionne sous l’interface propriétaire Dangbei pour le marché chinois, la version internationale sera équipée de Google TV, à l’instar des modèles DBOX02 (Mars Pro 2) et Atom de la marque. Cette plateforme permettra d’accéder facilement aux services de streaming et aux applications multimédias.

Le lancement du Dangbei MP1 Max est programmé pour le premier semestre 2025 pour un prix qui n’a pas encore été communiqué.

Dangbei Freedo, pensé pour la mobilité

Parallèlement, Dangbei annonce l’arrivée du Freedo sur le marché. Il nous avait déjà été présenté lors du salon IFA 2024, en septembre dernier. Il s’agit d’un vidéoprojecteur compact conçu pour une utilisation nomade. Ce nouveau modèle, qui sera commercialisé le 4 mars prochain sur les principales plateformes de vente européennes, combine portabilité et performances audiovisuelles.

Dangbei Freedo // Source : Dangbei

Le Freedo vient directement concurrencer le Xgimi MoGo 3 Pro, par exemple. Comme ce dernier, il se distingue par sa conception ultra-portable avec un poids inférieur à celui d’un ordinateur portable standard. Toutefois, ce modèle intègre une batterie offrant une autonomie de 2,5 heures, permettant de visionner un film complet sans alimentation externe. Le port USB-C autorise également la recharge via des batteries externes pour prolonger la durée d’utilisation lors des déplacements.

L’appareil est livré avec un sac de transport spécialement conçu pour faciliter son transport et sa protection. Son support ajustable avec une inclinaison de 165° permet une grande flexibilité dans le positionnement de l’image, que ce soit sur un mur ou au plafond.

Dangbei Freedo // Source : Dangbei

Des performances audiovisuelles adaptées et un prix abordable

Malgré son format compact, le Freedo propose une expérience visuelle de qualité avec une résolution Full HD et une luminosité de 450 lumens ISO. La couverture colorimétrique dépasse 90 % de l’espace DCI-P3, assurant une reproduction fidèle des couleurs, selon la marque. En outre, le système sonore à 360 degrés complète l’ensemble pour une immersion audiovisuelle réussie. L’intelligence artificielle embarquée, via le système InstanPro AI Image Setup, optimise automatiquement l’image avec une mise au point et une correction de trapèze en temps réel.

Le Freedo, qui fonctionne sous Google TV, est présenté lors du CES 2025 avant sa commercialisation officielle sur Amazon dans plusieurs pays européens dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Il sera disponible pour un prix de 500 euros environ.