Le Flip Phone façon Barbie se vend désormais au rabais grâce à 40 % de remise

C’est surement le téléphone à clapet le plus abordable du moment, j’ai nommé le HMD Barbie. Un modèle bien flashy, bien rose inspiré de la célèbre poupée de Mattel qui coûte aujourd’hui seulement 77 euros au lieu de 129 euros.

HMD Barbie // Source : Frandroid

Avec le succès phénoménal du film Barbie, HMD (Human Mobile Device) se lance dans la conception d’un téléphone sur le thème de la poupée iconique, en collaboration avec Mattel. Un téléphone à clapet au coloris rose flashy, qui va plaire aux personnes cherchant à la fois déconnexion et la nostalgie. Bonne nouvelle : il profite de plus de 50 euros de remise.

Le HMD Barbie, c’est quoi ?

Un téléphone à l’effigie Barbie

Pas d’applications, mais le jeu Snake en rose

Des accessoires en prime : coque, corde à perles et autocollants

Le téléphone HMD Barbie se vend à 129 euros, sauf qu’en ce moment, il est possible de l’obtenir à 77,99 euros sur le site officiel, grâce au code CRAZY40.

« Hi, barbie ! »

Avec pour grand thème la célèbre poupée de Mattel, c’est sans surprise que le HMD Barbie opte pour un coloris rose flashy. Ce téléphone à clapet se pare d’un beau miroir à l’avant, pratique pour les retouches en déplacement. Il a d’ailleurs été approuvé par notre rédac’ chef en personne.

HMD Barbie // Source : Frandroid

HMD ne s’arrête pas là et propose le système d’exploitation S30+, lancé par Nokia, une interface toujours aussi rose pour coller au thème Barbie. Si on n’y trouve pas une flopée d’applications, on retrouve le jeu Snake tout en rose. Sur le clavier, il y a même un bouton à l’effigie du B de Barbie qui sert de raccourcis pour accéder rapidement à une liste de paramètres (lampe torche, alarme, etc.).

La marque met également à disposition des coques interchangeables aux couleurs et aux motifs de la franchise, mais aussi une sangle personnalisable.

Un téléphone avec le strict minimum

Ce n’est pas un appareil doté de technologies dernier cri. Il prône surtout des usages plus simples et basiques pour se déconnecter un peu. Avec lui, vous allez pouvoir passer des appels et envoyer, et recevoir des SMS. Et, c’est à peu près tout pour ce modèle double SIM et compatible 4G. Il y a une caméra VGA accompagnée d’un flash qui est évidemment de piètre qualité.

Il embarque deux écrans : 1,77 pouce à l’extérieur, 2,8 pouces pour celui à l’intérieur. Attention aux yeux, ce sont des écrans TFT. Si le téléphone ne possède nativement que 64 Mo de RAM et 128 Mo de stockage, il peut s’étendre à 32 Go avec une carte micro SD. Enfin, il s’accompagne d’une batterie de 1450 mAh qui devrait tenir jusqu’à 9 heures de conversation. Notez qu’il profite du Bluetooth 5.0, se recharge en USB-C et dispose d’une prise jack 3,5 mm.

