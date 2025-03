OnePlus baisse le prix de son nouveau flagship killer, le 13R, et offre un chargeur 80W en prime

ArrivĂ© au dĂ©but de l’annĂ©e sur le marchĂ© français, le OnePlus 13R est un smartphone plutĂ´t complet, qui offre de belles performances et promet une bonne endurance. Alors quand le site officiel l’affiche Ă 719 euros au lieu de 769 euros, avec un cadeau offert, il devient bien plus recommandable.

C’est en dĂ©but d’annĂ©e que OnePlus a dĂ©voilĂ© sa nouvelle gamme de smartphones, qui comprend le OnePlus 13 et son petit frère, le OnePlus 13R, un modèle plus abordable et avec quelques lĂ©gères concessions. C’est justement ce dernier qui nous intĂ©resse. Si elle n’est pas exempte de dĂ©fauts, cette rĂ©fĂ©rence a de nombreux atouts, Ă commencer par sa puce vĂ©loce, sa polyvalence photo ou encore son autonomie rassurante. S’il vous intĂ©resse, sachez qu’il bĂ©nĂ©ficie en ce moment d’une petite rĂ©duction de 50 euros.

Les points forts du OnePlus 13R

Un design soigné

Un Snapdragon 8 Gen 3

Une excellente autonomie

LancĂ© Ă 769 euros, le OnePlus 13R (12 + 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 719 euros sur le site officiel de OnePlus. Et en plus, un chargeur OnePlus SuperVOOC 80W, d’une valeur de 49,99 euros, est offert.

Un design sobre avec un écran amélioré

Avec son bloc optique rond contenant les trois objectifs et le flash et ses coins arrondis, le OnePlus 13R ressemble assez fort Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le OnePlus 12R. Toutefois, ses bords sont devenus plats et anguleux, comme on peut le voir sur une grande partie des smartphones actuels. Le tout est sobre et assez sĂ©duisant. On peut en plus compter sur un revĂŞtement Gorilla Glass 7i Ă l’avant et Ă l’arrière, plus abordable que le Gorilla Victus, mais bien efficace aussi pour protĂ©ger le smartphone. Le OnePlus 13R est par ailleurs certifiĂ© IP65, ce qui permet de l’utiliser sous la pluie, d’autant plus que la tactilitĂ© de l’écran est assurĂ©e mĂŞme si ce dernier est mouillĂ©. Mais attention, le smartphone n’est pas totalement Ă©tanche !

Au niveau de son Ă©cran, on a droit Ă une dalle OLED de 6,78 pouces qui supporte une dĂ©finition maximale de 2 780 x 1 264 pixels. L’Ă©cran est aussi dotĂ© de la technologie LTPO qui permet Ă son taux de rafraĂ®chissement de varier entre 1 et 120 Hz ; idĂ©al pour optimiser l’autonomie du smartphone, donc. Autre bon point, le support des standards Dolby Vision et HDR10+ est aussi assurĂ©. Vous profiterez Ă©galement d’une bonne luminositĂ© et d’une excellente couverture colorimĂ©trique (100 % du DCI-P3).

Un SoC bien véloce

Le OnePlus 13R fonctionne par ailleurs sous Android 15 et embarque sa surcouche Oxygen OS 15, qui comporte de nombreuses fonctionnalitĂ©s pratiques et originales, dont certaines sont boostĂ©es Ă l’IA (retouche photo, Circle to Search…), avec Gemini notamment. Dommage que quelques-unes ne soient pas encore supportĂ©es en français… Mais on espère que le constructeur corrigera ce souci pendant les quatre prochaines annĂ©es, durant lesquelles les mises Ă jour du système seront assurĂ©es. CĂ´tĂ© performances, la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nous rĂ©gale et permet au tĂ©lĂ©phone de jongler avec de nombreuses applications sans aucun problème. MĂŞme les jeux les plus exigeants bĂ©nĂ©ficient d’une fluiditĂ© Ă toute Ă©preuve, c’est dire.

CĂ´tĂ© photo, le OnePlus 13R s’Ă©quipe d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif de 50 Mpx offrant un zoom optique x2. Une belle polyvalence est ainsi offerte. L’objectif principal et son capteur s’avèrent performants, avec des clichĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un bon piquĂ©, tandis que l’ultra grand-angle est moyen de nuit. Enfin, concernant son endurance, le OnePlus 13R renferme une immense batterie de 6 000 mAh, qui lui confère plusieurs jours d’autonomie. Bluffant. Et pour couronner le tout, un chargeur SuperVOOC de 80W est ici offert et permet de refaire le plein d’énergie en moins d’une heure.

