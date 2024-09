Acer dévoile une tablette XL sous Android : elle mise de l’Oled et un petit prix

Acer tente de se démarquer avec l’Iconia X12. Équipée d’un écran AMOLED et d’une fiche technique alléchante, cette nouvelle venue a de quoi faire saliver les technophiles.

Acer Iconia X12 // Source : Acer

Acer vient de lever le voile sur sa nouvelle tablette, l’Iconia X12, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne manque pas d’atouts pour séduire. Au cœur de cette annonce, on trouve un écran AMOLED de 12,6 pouces qui promet monts et merveilles.

Avec une définition de 2560 x 1600 pixels (qu’Acer qualifie un peu généreusement de 2,5K), l’écran de l’Iconia X12 devrait offrir une belle netteté.

Le taux de rafraîchissement de 60 Hz, en revanche, peut sembler un peu faiblard à l’heure où certaines tablettes concurrentes flirtent avec les 120 Hz.

Acer Iconia X12 // Source : Acer

Quant à la luminosité annoncée de 400 nits, elle risque de poser problème en extérieur très lumineux. On est loin des 600 nits, voire plus, que proposent certains concurrents haut de gamme.

Le processeur MediaTek Helio G99 est une puce milieu de gamme correcte, mais pas révolutionnaire. Gravée en 6 nm, elle devrait offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Néanmoins, face à des concurrents équipés de puces plus musclées, l’Iconia X12 risque de montrer ses limites dans les tâches les plus exigeantes ou le gaming intensif.

Acer Iconia X12 // Source : Acer

Acer met l’accent sur la polyvalence de sa tablette en proposant une gamme d’accessoires censés booster la productivité. Stylet en aluminium, clavier Bluetooth détachable, étui faisant office de support…

L’intégration d’Android 14 est un point positif. Cependant, Acer n’est pas connu pour être le plus rapide en termes de mises à jour Android. Il sera intéressant de voir combien de temps cette tablette bénéficiera d’un support logiciel, élément essentiel pour la longévité de l’appareil.

Avec sa batterie de 10 000 mAh, l’Iconia X12 semble bien armée pour tenir la distance. Toutefois, l’autonomie réelle dépendra grandement de l’optimisation logicielle et de l’usage qui en sera fait. La charge rapide est un plus, mais Acer reste muet sur la puissance exacte supportée.

Annoncée à 369 € pour une sortie en janvier 2025, l’Iconia X12 se positionne sur un segment de prix concurrentiel. Cependant, il faudra voir quels accessoires seront inclus dans ce tarif et lesquels seront en option. Le risque est que le budget s’envole rapidement si l’on souhaite profiter pleinement de l’écosystème promis par Acer.

Et en face, y’a du monde : Honor, Huawei, Lenovo, Samsung, Xiaomi… Tous ces constructeurs proposent des tablettes dans la même gamme de prix, souvent avec des caractéristiques similaires voire supérieures. Xiaomi a fait de gros progrès ces dernières années en termes de rapport qualité-prix. Et Honor, fraîchement émancipé, cherche à se faire une place avec des produits très intéressants.