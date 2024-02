Cette nouvelle sonnette sans fil de Ring profite d’une vue aérienne

La nouvelle sonnette connectée de Ring propose des fonctionnalités avancées de sécurité, le tout dans un format qui ne nécessite pas de raccordement électrique. Elle dispose ainsi d'un format vidéo HD avec un angle de vue de la tête au pied, mais aussi et surtout d'un radar embarqué. Celui-ci permet de bénéficier de la détection de mouvement 3D pour retracer les pas d'un visiteur sur la carte, une innovation jusqu'alors réservée aux sonnettes filaires.

Ring, filiale d’Amazon, est une des marques pionnières dans le domaine des sonnettes connectées. Elle propose une large gamme de produits, aussi bien à raccorder électriquement qu’alimentés par batterie. La première gamme propose des fonctionnalités plus avancées, notamment car la consommation énergétique n’a pas d’impact sur l’autonomie du produit. On retrouve ainsi plusieurs modèles qui sont dotés d’un radar embarqué et donc de la détection de mouvement 3D, à l’instar de la Video Doorbell Pro 2.

Pour ce qui est des produits sur batterie, Ring commençait à accuser un certain retard vis-à-vis de la concurrence et de sa gamme à raccorder électriquement, avec l’absence de vision de la tête au pied et d’un radar. Le premier défaut a récemment été corrigé avec l’arrivée de la Battery Doorbell Plus, qui dispose de la vision de la tête au pied, tandis que la nouvelle Battery Doorbell Pro se dote d’un radar et de la détection de mouvement 3D.

Des fonctionnalités complètes

La Battery Video Doorbell Pro dispose notamment d’une qualité vidéo HD (1536p) avec un angle de vue de 150º horizontal et vertical, ce qui permet de voir qui est à la porte de la tête aux pieds. De plus, la sonnette dispose de la vision nocturne en couleur et de l’Audio+ avec annulation d’écho pour des conversations plus claires.

Comme la plupart des autres produits Ring, la nouvelle Video Doorbell Pro 2 gère les zones de mouvements et de confidentialité, limitant ainsi les notifications intempestives tout en promettant de ne pas s’immiscer dans la vie privée de l’utilisateur. Son principal atout est le radar embarqué, qui permet une « vue du ciel » des mouvements captés par celui-ci. C’est une fonctionnalité phare de la marque que l’on retrouve notamment sur la Spotlight Cam Pro.

Pour ce qui est de son alimentation, la Battery Video Doorbell Pro fait appel à la batterie standard de Ring, que l’on retrouve sur la majorité de ses produits. Bien que celle-ci ait le mérite d’être interchangeable avec les autres produits de la marque, elle utilise toujours un connecteur micro-USB plus que jamais obsolète en 2024. Enfin, la sonnette propose également la reconnaissance de colis et de personnes, moyennant la souscription à un abonnement Ring Protect.

Pour ce qui est du design, la nouvelle sonnette ressemble en tout point à la Battery Doorbell Plus, et reprend ainsi le principe des façades interchangeables. Elle reste assez épaisse afin d’accueillir à la fois la batterie, mais aussi le radar et la caméra.

Prix et disponibilité

La nouvelle Ring Battery Doorbell Pro sera disponible à partir du 20 mars pour un prix de 230 euros.