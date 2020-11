Amazon France décale le Black Friday : rendez-vous le 4 décembre

Amazon France accède à la demande du gouvernement et décale ainsi le Black Friday au 4 décembre, au lieu du 27 novembre. Le géant de la distribution n'est pas le seul à prendre cette mesure.

Amazon décale Black Friday au 4 décembre en France. La journée dédiée aux grosses promotions commerciales — notamment sur les produits technologiques — devait se tenir le 27 novembre initialement. Cela fait suite à la demande que le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait faite aux acteurs de la grande distribution en ce sens.

Ce dernier avait en effet demandé aux entreprises concernées « d’examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n’a pas de sens dans les circonstances actuelles ». En cette période de confinement et de pandémie de Covid-19, le gouvernement souhaite en effet éviter les mouvements de foule dans les magasins physiques tout en ne favorisant pas les grosses firmes et plateformes e-commerce par rapport aux entreprises plus modestes du secteur.

Amazon joue le jeu

« Aujourd’hui, comme d’autres grands distributeurs français et en tenant compte de la recommandation du gouvernement, nous avons décidé de reporter le Black Friday si cela permet aux commerces de rouvrir avant le 1er décembre », a ainsi déclaré Amazon France dans un communiqué peu après que le directeur technique du groupe, Frédéric Duval, a annoncé la nouvelle au JT de TF1.

Le Black Friday se déroulera cette année le 4 décembre en France, accompagnant nos clients sur tout le territoire français ainsi que les milliers de PME françaises qui développent leurs activités sur https://t.co/7m4QvYCmob. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) November 19, 2020

Pour rappel, le gouvernement était contraint de s’en remettre au bon vouloir des acteurs de la grande distribution. Le Black Friday étant un événement privé, les autorités françaises ne pouvaient en effet pas leur forcer la main.

En outre, la décision d’Amazon, leader mondial de l’e-commerce, était scrutée par tous ses concurrents. Plusieurs firmes comme Carrefour et Leclerc s’étaient dites enclines à décaler le Black Friday à condition que tout le monde joue le jeu.

En attendant le 4 décembre

Précisons aussi que le Black Friday, depuis quelques années, ne dure plus vraiment qu’une seule journée. Avant la date officielle de cet événement, marques et distributeurs se lancent habituellement déjà dans plusieurs promotions afin de préparer le terrain.

Tout porte à croire que cela ne changera pas et que les soldes en question seront simplement un peu plus étalées sur le temps d’ici le 4 décembre.