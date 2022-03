iPad Air M1 vs iPad Air 2020 : quelle tablette tactile d’Apple choisir ?

En dévoilant mardi soir son nouvel iPad Air avec puce M1, Apple homogénéise sa gamme de tablettes tactiles vers le haut de gamme. C'est là l'un des rares changements de taille du nouveau millésime plus léger. Cela vaut-il le coup d'éliminer l'ancien modèle d'iPad Air de son esprit au moment de l'achat ? Pas forcément…

Tout nouveau, tout beau. Le nouvel iPad Air était attendu et il s’est bien montré lors de la première keynote. Il arrive avec quelques changements notables (puce M1, caméra FaceTime avec capteur ultra grand-angle, nouveaux coloris notamment), mais pas de révolution comme ce fut le cas entre les deux derniers modèles. Et surtout, un prix qui repart à la hausse par rapport à l’iPad Air 2020 et qui laisse un trou béant dans la grille tarifaire d’Apple entre l’iPad (9e gen) et l’iPad Air 2022.

Si Apple ne commercialise donc plus l’iPad Air 2020, il reste disponible dans le commerce et son prix va forcément subir une légère baisse. De quoi en faire encore un investissement intéressant si vous êtes en quête d’un iPad efficace. Voici notre comparatif pour pouvoir juger selon vos envies et besoins.

Design et écran : des siamois

On ne change pas une recette qui marche. L’iPad Air 2022 est la copie conforme de l’iPad Air 2020 (24,76 cm x 17,85 cm x 6,1 mm). On trouve le même châssis avec des bords droits aux angles arrondis pour ressembler à l’iPad Pro. Les bordures restent toujours moins fines que celles du modèle très haut de gamme d’Apple. Le bouton Touch ID reste bien présent, mais sur la tranche, embarqué dans le bouton d’allumage-sortie de veille. Apple a opté une fois de plus pour deux haut-parleurs au son panoramique et non quatre comme sur l’iPad Pro.

L’iPad Air embarque le même écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec revêtement antitraces de doigts et antireflets, profitant de la fonction True Tone (2360 x 1640 pixels, 264 ppp), d’une luminosité SDR de 500 nits maximum. Vous profitez exactement des mêmes capteurs (gyroscope, accéléromètre, GPS, etc.), d’un port USB-C simple pour se recharger et du Smart Connecteur pour ajouter éventuellement un clavier magnétique ou une coque.

La seule différence que l’on peut noter concerne le poids et une toute petite prise de trois grammes en version Wifi pour l’iPad Air de 5e génération (461 g) et de deux grammes en version 5G (462 g).

Vous pourrez aussi utiliser l’Apple Pencil 2e gen (en option) pour écrire, dessiner, annoter, etc. Et les deux appareils peuvent profiter d’iPadOS 15 qui sera évidemment nativement installé dans le nouvel iPad Air avec la dernière mise à jour disponible au lancement.

Pour tout savoir sur le design de l’appareil, vous pouvez vous rendre sur la partie consacrée à ce point dans le test de l’iPad Air 2020.

Puissance et Stockage : le grand bond en avant

S’il y a une différence de taille entre la 4e et la 5e génération de la tablette à la pomme, elle est là : dans la puce. L’iPad Air 2020 pouvait déjà se targuer de la puce A14 Bionic, la même que celle de l’iPhone 12 avec une architecture 64 bits et le Neural Engine embarqué. À sa sortie, cela en faisait une bête de compétition bien mieux servie alors que l’iPad Pro 2020.

Pour sa version 2022, Apple a mis les petits plats dans les grands. L’iPad Air est désormais doté de la puce M1, le monstre de compétition de Cupertino qui équipe les iPad Pro et, dans des déclinaisons diverses, les MacBook Air et Pro, le dernier iMac et le Mac mini. Ici, on trouve 8 cœurs CPU et autant pour le GPU, avec un Neural Engine de dernière génération, accompagné de 8 Go de RAM (pour l’iPad Pro, cela peut monter à 16 Go selon les configurations).

Modèle Apple iPad Pro 11 M1 Apple iPad Air 2020 AnTuTu 8 1114146 633932 AnTuTu CPU 265230 183696 AnTuTu GPU 544006 265584 AnTuTu MEM 199337 88704 AnTuTu UX 105573 95948 3DMark Wild Life 18263 6564 3DMark Wild Life framerate moyen 109 FPS 39 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 40 / 85 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 52 / 199 FPS Voir plus de benchmarks

Autant dire qu’il va y avoir de la puissance à revendre dans cet iPad Air qui vient de fait flirter du côté des puissantes tablettes tactiles maison. Cela tend d’ailleurs à déplacer son centre de gravité vers le très haut de gamme alors qu’il se voulait jusque-là une alternative entre l’iPad et l’iPad Pro, autant en proposition qu’en prix. Mais rien ne pourra vous échapper (si tant est que cela fût déjà possible avec la puce A14…), même les jeux les plus gourmands, le montage vidéo de flux 4K, etc.

Les deux tablettes sont proposées avec 64 Go ou 256 Go de stockage. La première option reste, à notre avis, un peu juste si vous comptez avoir une utilisation importante (stockage photos, musique, vidéos, documents, etc.). La seconde fait grimper le prix et, en cela, l’iPad Air 2020 a des atouts à avancer.

Photo et vidéo : pour les adeptes des appels vidéo

C’est l’une des principales différences entre les deux modèles : la caméra FaceTime en façade.

L’iPad Air 2020 compte sur un appareil grand-angle de 7 Mpx (f/2,2) plutôt efficace qui profite aussi des optimisations logicielles d’Apple pour un rendu plutôt efficace en appel vidéo.

L’iPad Air M1 monte en gamme. Comme l’iPad Pro, l’iPad Mini et désormais le dernier iPad 9e génération, il troque son ancien capteur photo pour un tout nouveau capteur de 12 Mpx avec objectif ultra grand-angle (122° de champ de vision, f/2,4). La qualité est évidemment améliorée, en bénéficiant aussi de la puissance de traitement de la puce M1. Mais surtout, il profite de la fonction Cadre Centré.

Si vous avez fréquemment des appels vidéo, cette fonction, et la montée en gamme du capteur, va vous ravir. Elle est évidemment désactivable si les mouvements incessants de la caméra, notamment si vous avez la bougeotte, finissent par vous fatiguer. Mais le rendu pour vos visioconférences professionnelles ou vos appels entre amis et famille est excellent. Un argument pour certains.

Au dos en revanche, l’iPad Air dispose toujours du même seul appareil grand-angle de 12 Mpx (f/1,8) avec Smart HDR 3, capable de filmer en 4K à 24, 25, 30 ou 60 images par seconde, avec un zoom vidéo 3x et la prise en charge du ralenti en 1080p (120 ou 240 ips) comme de l’image accélérée avec stabilisation. La seule nouveauté vient de la plage dynamique étendue pour la vidéo jusqu’à 30 ips comme sur les iPad Pro (prise en charge identique sur la caméra FaceTime).

Connectivité : la 5G au rendez-vous

Si le Wi-Fi 6 est toujours au rendez-vous ainsi que le Bluetooth 5.0, c’est sur la connectivité en mobilité que les temps changent. Le nouvel iPad Air embarque désormais un modèle 5G quand l’iPad Air 2020 était apte au service sur la 4G. C’est un changement de taille pour ceux qui profitent d’un réseau 5G près de chez eux et qui compte balader souvent leur iPad Air.

Celui-ci prend aussi un peu plus de bandes Gigabit LTE (32 contre 30, mais disponibilité selon pays).

Le choix des couleurs

L’iPad Air M1 s’enrichit de nouveaux coloris. On trouve désormais un tout nouveau Mauve (identique à celui de l’iPad mini), un Lumière stellaire (or clair) qui remplace la version Argent et un nouveau bleu un peu plus foncé que l’ancien. L’Or Rose s’éclaircit un peu et devient Rose. Exit le vert en revanche qui reste l’apanage de la 4e génération. L’emblématique Gris sidéral est toujours là. Ce sont donc les mêmes couleurs que celles disponibles pour l’iPad mini, le bleu en prime.

Les nouveaux coloris pour l’iPad Air (5e gen) // Source : Apple Les coloris de l’iPad Air 2020 // Source : Apple

Prix et disponibilités des iPad Air

Le nouvel iPad Air M1 sera mis en vente le 18 mars prochain. Les précommandes débutent ce vendredi 11 mars à 14h. La nouvelle tablette débute à 699 euros en version wifi avec 64 Go de stockage pour atteindre 869 euros en 256 Go. Pour le modèle 5G, comptez 869 euros en 64 Go et 1039 euros en 256 Go.



Vous ne trouverez plus l’iPad Air 2020 sur le site d’Apple, il est d’ores et déjà remplacé. Mais il existe chez d’autres revendeurs. Il est encore vendu par exemple sur Amazon, Boulanger, Darty et bien d’autres, à un prix souvent légèrement à la baisse par rapport à son prix de départ (669 euros). Mais passé le lancement du nouveau modèle, il devrait être encore plus abordable.

Si l’écart reste de 30 euros, il n’y a évidemment pas photo et, pour être paré pour quelques années, sautez sur l’iPad Air M1 si vous n’aviez pas mis l’iPad Pro dans votre viseur. Si son prix tombe autour voire en dessous des 600 euros, l’iPad Air 2020 pourrait devenir une très bonne alternative à l’iPad Pro et renforcer son statut d’excellent rapport qualité-prix. La puce A14 Bionic est encore largement puissante, bien plus que celle de certains smartphones, pour subvenir à tous les besoins en productivité, créativité, jeux mobiles ou pour du streaming. Si vous ne voulez pas investir dans un modèle d’iPad Pro pour sa puissance, son double appareil photo ou sa taille (il existe en 11 et 12,9 pouces), alors l’iPad Air M1 vous permettra une bonne économie (environ 140 euros sur le modèle 256 Go).

