Apple pourrait lancer des manettes de jeu pour ses iPhone, iPad et Mac

Apple vient de voir certaines de ses demandes de brevets validées par les instances américaines. On peut y voir que les ingénieurs d'Apple planchent actuellement sur de nouvelles manettes qui pourraient potentiellement faire leur arrivée un jour sur nos étales.

Apple finirait-il par enfin prendre le gaming au sérieux ? Après avoir lancé un premier service dédié au jeu vidéo avec Apple Arcade en 2019, qui continue d’être mis à jour régulièrement, la Pomme semble avoir de nouveaux plans pour son futur sur le marché vidéoludique. Selon Patently Apple, la marque de Cupertino se serait récemment vu accorder des brevets concernant de nouvelles manettes de jeu par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO).

Des manettes destinées à ses propres produits

Rien n’indique encore qu’Apple souhaiterait les commercialiser plus tard, mais ces brevets nous montrent tout de même différents types de manettes potentielles de la marque et dont l’une d’entre elles ressemble étrangement à ce que proposent les Joy-Cons de la Nintendo Switch. Cette manette scindée en deux parties irait selon les schémas du brevet se fixer sur les côtés d’appareils Apple comme l’iPad et l’iPhone et fonctionnerait aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage.

Une seconde manette présentée prendrait quant à elle la forme d’un étui pliable avec des boutons placés à l’intérieur. Elle comprendrait même un petit écran intégré pour afficher du contenu supplémentaire ou bien exhiber un clavier tactile.

Les manettes style « Joy-Cons » qui peuvent s’utiliser en mode portrait ou en mode paysage // Source : Patently Apple La manette en forme d’étui avec un écran intégré pour afficher du contenu supplémentaire et créer de nouvelles façons d’intéragir // Source : Patently Apple La troisième manette plus classique avec des boutons permettant de changer de mode ou de répondre à un appel // Source : Patently Apple

Enfin, une troisième variante est également présentée. On y aperçoit un design plus classique, mais avec certains ajouts comme un interrupteur qui permettrait au joueur d’activer un mode de jeu ou encore, pourquoi pas, de répondre à un appel. Cette manette pourrait quant à elle se révéler compatible avec des appareils tels que l’iPhone, l’iPad et le Mac via une connexion Bluetooth.

Le début d’un retour vers le gaming ?

Apple avait déjà fait l’objet de rumeurs sur ce sujet auparavant avec entre autres des leaks suggérant que la marque travaillait d’ores et déjà sur de futures manettes in-house. On espère que cela signifie qu’Apple nous prépare de belles surprises à l’avenir côté gaming avec, pourquoi pas à l’avenir, sa propre console maison, des années après la Pippin.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.