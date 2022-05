iOS 16 et watchOS 9 devraient être des mises à jour « importantes »

iOS 16 et watchOS 9 devraient apporter des nouvelles fonctionnalités, sans changer fondamentalement leur design.

L’interface des iPhone 14, iOS 16, ne devrait pas bouleverser les usages des utilisateurs, mais elle pourrait introduire des « changements majeurs ». C’est en tout cas ce qu’avance Mark Gurman, le journaliste spécialisé sur la marque à la pomme dans sa newsletter, Power On (via Apple Insider).

Nouvelles apps et nouvelles fonctionnalités

Derrière l’expression un peu grandiloquente, on peut déjà lire « de nouvelles manières d’interagir » avec l’iPhone. On le sait, iOS est truffé de petites fonctionnalités qui améliorent le quotidien comme les App Clips ou encore la possibilité de déplacer « en bloc » des fichiers ou des images vers le bloc note. Apple a certainement pensé à de nouveaux raccourcis bien pratiques.

Autre annonce qui devrait intervenir : de nouvelles apps officielles pourraient faire leur apparition. Malheureusement, on ne sait pas encore sur quel domaine elles pourront porter.

Du côté du design, à l’instar d’Android 13 qui reprend essentiellement le look d’Android 12, iOS 16 devrait être assez peu dissociable d’iOS 15.

watchOS pas en reste

Pour les utilisateurs et utilisatrices de l’Apple Watch, la prochaine version de l’interface, watchOS 9, devrait réserver aussi son lot de surprises. Gurman avance que cette version sera « aussi importante ». Fait-il référence à l’arrivée possible d’un mode always-on basse consommation déjà évoquée par de précédentes fuites ? Possible, mais on peut sans doute attendre d’autres éléments.

Les présentations d’iOS 16 et watchOS 9 sont attendues pour le 6 juin 2022, lors de la conférence développeur du fabricant, la WWDC.

