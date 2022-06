Apple garderait son casque de réalité mixte secret quelques mois encore

Apple ne profiterait finalement pas de la WWDC 2022 pour présenter son casque de réalité mixte. D'après Ming Chi Kuo, la marque garderait secret encore un peu... pour éviter les copies.

De moins en moins mystérieux au fil des fuites et autres rumeurs, le casque de réalité mixte d’Apple ne serait pas au menu de la WWDC 2022. Contrairement à ce que laissait entendre l’arrivée à échéance, début juin, de plusieurs dépôts de marque pour un certain « realityOS », l’appareil ne serait pas présenté lors de la prochaine keynote d’Apple, attendue le 6 juin prochain. C’est en tout cas ce que suggère Ming-Chi Kuo.

Sur Twitter, l’analyste de TF International Securities estime qu’il faudrait attendre plusieurs mois encore pour voir le casque du géant américain se concrétiser. Une présentation la semaine prochaine pour un lancement cette année serait donc improbable. À la place, le spécialiste prédit plutôt un lancement en début d’année 2023 — créneau préalablement évoqué par d’autres sources.

Pour Kuo, Apple garderait son casque secret pendant encore quelques mois pour ne pas donner le temps à la concurrence de copier sa technologie d’ici le lancement du casque. « Je suis sûr que si Apple annonce un casque de réalité mixte et son système d’exploitation lors de la WWDC, les concurrents lanceront immédiatement des projets d’imitation et copieront joyeusement les excellentes idées d’Apple, pour arriver dans les rayons des magasins avant le propre lancement d’Apple en 2023 », explique l’analyste.

I'm sure that if Apple announces AR/MR headset and its OS at WWDC, competitors will immediately kick off copycat projects and happily copy Apple's excellent ideas, and hit the store shelves before Apple launches in 2023.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022