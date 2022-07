Apple travaillerait sur un iMac M3 pour les pros

Selon Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple travaillerait sur au moins deux iMac qui seraient équipés de puces M3. Des ordinateurs tout-en-un qui sortiraient en 2023 avec un modèle 24 pouces standard et une version plus grande pour les professionnels.

Dans sa newsletter Power On diffusée par Bloomberg, le journaliste Mark Gurman a fait le point sur les projets d’Apple. Selon lui, la firme pourrait lancer prochainement de nombreux nouveaux produits, de l’iPhone 14 au casque de réalité mixte en passant par des AirPods Pro. Parmi les différents projets, il y aurait celui de deux iMac, équipés d’une nouvelle version de la puce maison d’Apple, la M3. Il parlait déjà d’un iMac avec une puce M3 en avril dernier, mais apporte ce mois-ci quelques précisions importantes.

Deux nouveaux iMac pour 2023

En plus d’un iMac de 24 pouces qui serait prévu, Gurman raconte : « Je continue également à croire qu’Apple travaille sur un iMac à écran plus grand destiné au marché professionnel. J’imagine que ce modèle utilisera une variante de la puce M3, probablement une M3 Pro et une M3 Max ». Pour lui, certains utilisateurs ne sont pas convaincus par la combinaison d’un Mac Studio ou d’un Mac Mini avec un Studio Display par exemple. Les professionnels pourraient avoir besoin d’une dalle plus grande que les 27 pouces de l’écran d’Apple.

Un renouvellement de l’iMac en version « Pro » qui ne serait pas si étonnant que ça. Apple a arrêté la vente de l’iMac Pro en mars 2021. Apple pourrait d’ailleurs abandonner cette version de l’ordinateur avec un processeur Intel, ce qui est déjà le cas avec l’iMac M1. Cependant, comme le note MacRumors, d’autres sources affirment qu’Apple ne travaille pas sur un iMac haut de gamme.

Ces iMac seraient les premières machines de la marque avec la série de puces M3. Une série d’ordinateurs qui ne devraient pas sortir avant 2023 au plus tôt. Pour le journaliste, « les puces de la famille M3 devraient être construites sur la technologie 3 nm de TSMC », là où les puces M1 et M2 sont gravées en 5 nm.

Pas d’iMac M2 pour Apple selon Gurman

Toujours dans sa newsletter, Gurman estime qu’un iMac de 24 pouces avec une puce M2 ne fait pas partie des plans d’Apple. Cependant, il parle de nombreux ordinateurs, à savoir :

Un Mac Mini M2 et M2 Pro

Des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max

Un Mac Pro avec une puce M2 Ultra et « M2 Extreme »

Néanmoins, d’autres appareils pourraient sortir avec une puce M3. Gurman nomme un MacBook Air de 13 pouces mis à jour, tout comme le MacBook Air de 16 pouces ou encore un « nouvel ordinateur portable 12 pouces » qui est « encore en début de développement ». Mark Gurman affirme aussi qu’Apple a du mal à concevoir les modems pour ses iPhone, qui visent à remplacer ceux de Qualcomm.

