Retour haptique : comment activer les vibrations du clavier sur iOS 16

Chaque version d'iOS ajoute une myriade de petites fonctionnalités. Cette année, l'une des plus intéressantes est sans doute la présence d'un retour haptique sur le clavier.

On les connaît les iPhone. Ils refusent d’ajouter une fonctionnalité pendant des années, puis soudainement au lancement d’iOS 16 et des iPhone 14 et 14 Pro, ils découvrent le clavier à retour haptique et vraiment, c’est la plus grande fonctionnalité jamais ajoutée dans un smartphone.

Bon, une fois ce constat initial passé, comment diable s’y prend-on pour faire vibrer l’écran à chaque tapotement ? Car de base, la fonctionnalité n’est pas activée, il faut aller trifouiller un peu pour la trouver. Suivez le guide, c’est très simple et on vous explique pas à pas.

Comment activer le clavier haptique sur iOS 16 ?

Ouvrez l’application Réglages ;

Cherchez l’option Sons et vibrations ;

À l’intérieur, cherchez Retour clavier ;

Là, vous n’avez plus qu’à cocher l’option Vibration.

Au passage, si vous ne supportez pas le son du clavier, c’est aussi ici que vous aurez l’occasion de le désactiver. Cela vous permettra de réactiver le son sans sonoriser la totalité de votre bureau ou votre bus à chaque fois que vous répondez à un message.

Ajoutons que même si vous n’êtes pas fan du procédé, celui-ci vous permettra de vous rendre compte de la qualité du moteur haptique des derniers iPhone 14 et 14 Pro, qui sait proposer une vibration bien identifiable tout en n’étant pas trop agressif.

