Apple TV débarquerait prochainement sur… les smartphones Android

Une fuite révèle qu’une application Apple TV pour les smartphones Android est en phase de bêta en interne. Des changements seraient aussi à venir dans Apple Music sur le système d’exploitation de Google.

En juin 2021, le service de vidéo à la demande Apple TV débarquait sur Android TV, soit en dehors de son écosystème et surtout chez la concurrence. Cette fois-ci, Apple chercherait à aller encore plus loin et serait en train de tester son application de streaming vidéo sur des smartphones Android pour la sortir prochainement.

C’est le leaker ShrimpApplePro qui révèle sur son compte Twitter que l’application Apple TV de la marque à la pomme est en phase de bêta sur des appareils Android. Une version différente d’Apple TV sur Android TV, sans qu’on ait plus de détails.

Selon lui, l’application sortirait « bientôt » et l’on peut penser qu’elle sera disponible sur le Google Play Store. Il ajoute que l’application Apple Music sera mise à jour, sans de donner de détails sur les nouveautés en question.

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022