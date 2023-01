HomePod mini : Apple va activer une fonction cachée deux ans après sa sortie

Apple profite de l'annonce du HomePod 2 pour dévoiler que le Homepod mini profite lui aussi d'un capteur de température et d'humidité. Celui-ci sera accessible grâce à une prochaine mise à jour.

Près de deux ans après avoir mis fin aux ventes du premier HomePod, Apple a finalement présenté, mercredi 18 janvier, la seconde génération de son enceinte connectée. Celle-ci fait suite au lancement, en 2020, du HomePod mini, une enceinte de plus petit calibre et bien plus accessible — même si son prix passe désormais de 99 à 109 euros — qui va profiter elle aussi à sa manière du lancement du Homepod 2.

En effet, parmi les nouveautés du HomePod 2, Apple précise qu’il est équipé d’un capteur de température et d’humidité. Ces capteurs devraient lui permettre de pouvoir analyser directement la température de la pièce et, grâce à l’intégration du protocole Matter, de l’indiquer à un thermostat connecté qui pourrait alors réguler automatiquement le chauffage dans un salon ou une chambre par exemple. Comme le rapporte le site américain The Verge, ces capteurs étaient également présents sur le HomePod mini, mais n’étaient jusqu’à présent pas mis en avant par Apple. C’est désormais le cas.

Un capteur de température dans le HomePod mini

Désormais, la page produit du HomePod mini met en avant la présence d’un « capteur de température et d’humidité ». Dans les notes de bas de page, Apple précise :

Le capteur de température et d’humidité est optimisé pour des réglages domestiques intérieurs, quand la température ambiante est comprise entre 15 °C et 30 °C et que l’humidité relative est comprise entre 30 % et 70 %. La précision des capteurs peut diminuer lors d’une lecture audio prolongée à un niveau de volume élevé. Après sa mise en marche, le HomePod a besoin d’un certain temps pour régler ses capteurs avant de pouvoir afficher les résultats.

Jusqu’à présent, cette fonction n’était pas du tout mise en avant par Apple. Désormais, elle figure parmi les usages liés au « hub domestique intelligent » et donc à la maison connectée, au même titre que la reconnaissance des sons. De quoi suggérer qu’Apple pourra donc proposer une intégration de cette fonctionnalité à l’avenir dans ses différentes applications et ouvrir le capteur au standard Matter. Interrogé par The Verge, un porte-parole d’Apple a indiqué au site américain que la fonction arrivera « dans une prochaine mise à jour logicielle »

Reste encore à voir comment pourra fonctionner ce capteur de température et d’humidité et s’il sera intégré directement au standard Matter. Cela lui permettrait par exemple de fonctionner de concert avec un thermostat connecté Nest de Google ou avec un humidificateur d’air d’un autre constructeur, comme Xiaomi.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1592011_homepod-2-voici-les-differences-avec-la-premiere-generation

