Les iPhone pourraient rattraper 5 ans de retard sur une fonction de recharge sans fil

Des sources de « 9to5Mac » expliquent qu'Apple travaillerait activement sur l'intégration de la charge sans fil inversée dans de futurs smartphones. De quoi laisser espérer une disponibilité de cette fonction sur les iPhone 15 Pro ou Ultra en 2023. Cependant, malgré cinq ans de retard, l'avenir de cette technologie au sein de la firme à la pomme est incertain.

La charge sans fil est un sujet sensible chez Apple depuis l’épisode de l’AirPower avorté. Cependant, la firme à la pomme a bel et bien des projets dans ce domaine qu’elle veut mener à bien pour ses iPhone. D’après des informations du site spécialisé 9to5Mac, le géant californien plancherait activement pour proposer une fonction de charge sans fil inversée sur de futurs iPhone.

Une technologie de 2018

9to5Mac explique ainsi que, selon des sources bien informées sur le sujet, « Apple continue de travailler sur une technologie de recharge sans fil bilatérale plus avancée pour l’iPhone ». On apprend de ces mêmes sources que l’entreprise aurait souhaité intégrer cette option sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max en 2022, mais la version finalisée n’était pas suffisamment prête.

D’aucuns pourraient souligner que plusieurs smartphones Android proposent cette fonctionnalité depuis plusieurs années. On se souvient, par exemple, que le Huawei Mate 20 Pro profitait déjà de cette option à sa sortie au dernier trimestre 2018. Pour rappel, la recharge sans fil inversée permet d’utiliser le téléphone comme un socle de recharge. En activant cette fonction, il suffit ensuite de poser un boîtier d’écouteurs Bluetooth ou une montre connectée sur l’arrière du smartphone pour les charger — cela exploite évidemment la batterie du smartphone.

La charge sans fil inversée sur les iPhone 15 Pro et Ultra ?

9to5Mac se contente d’expliquer que la recharge sans fil inversée arriverait sur de futurs iPhone sans jamais nommer lequel. Or, on pourrait être en droit d’espérer cela pour les iPhone 15 Pro ou Ultra attendus à la fin de l’année 2023, soit environ cinq ans après le Mate 20 Pro de Huawei. Cela reste toutefois fort incertain. Les sources en interne du média expliquent que cette intégration pourrait encore être retardée, voire abandonnée. Malgré le fait qu’Apple travaillerait dessus depuis l’iPhone 11 déjà, le constructeur rencontrerait encore des soucis au niveau de la dissipation de chaleur et des vitesses de charge.

Apple développerait par ailleurs un firmware maison et dédié pour gérer la recharge sans fil inversée tout en préservant l’intégrité du matériel. En outre, une interface utilisateur spéciale serait aussi dans les tuyaux pour afficher des animations à l’écran lorsque la fonction serait en cours d’exploitation.

