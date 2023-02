Apple Glass : les lunettes auraient encore été légèrement repoussées

La réalité augmentée prend du temps à se matérialiser chez Apple. La firme aurait repoussé l'annonce de son projet à la WWDC de juin.

Sortiront, sortiront pas ? Les lunettes Apple Glass de réalité mixte font l’objet de rumeurs depuis de nombreuses années maintenant et la firme n’a toujours pas levé le voile sur ce grand projet. On retrouve la trace sur Frandroid dès 2016.

Véritable arlésienne du monde de la tech, les lunettes de réalité mixte d’Apple semblent pourtant avoir bien progressé dans leurs développements puisque les rumeurs s’accordaient un temps sur une présentation dès ce début d’année 2023. Les semaines passent et Apple n’annonce pourtant aucune conférence.

Le journaliste Mark Gurman pense détenir désormais le nouveau calendrier de la firme : l’annonce aurait lieu à la WWDC de juin.

Une grande révolution en devenir ?

Sur Bloomberg, on peut ainsi lire qu’Apple a repoussé son événement du mois d’avril au mois de juin 2023 ce qui correspond à sa conférence d’ouverture de la WWDC, l’événement dédié chaque année aux développeurs. On attend lors de cette conférence la présentation de la prochaine version d’iOS ou de macOS, mais c’est bien le nouveau realityOS qui devrait être l’attraction principale.

C’est un moment crucial où Apple va devoir convaincre de la pertinence de ses idées face au Meta Quest Pro ou au Vive XR Elite pour embarquer les développeurs d’application dans son aventure. La firme est attendue est au tournant pour sa capacité à bouleverser des catégories de produits comme elle a pu le faire avec le smartphone (l’iPhone) ou plus récemment les écouteurs (AirPods).

D’après les rumeurs, le casque d’Apple devrait être particulièrement hors de prix. On parle d’un prix estimé à 3 000 dollars pour ce casque qui en ferait l’un des produits les plus chers d’Apple à ce jour avec son Mac Pro. On est forcément impatient de voir ce que la firme va pouvoir intégrer comme technologie pour un tel prix.

Mark Gurman explique que si la date de présentation peut encore être déplacée, Apple a bien pour objectif de dévoiler et de commercialiser ses lunettes avant la fin de l’année 2023. La firme pourrait également présenter son grand MacBook Air au même événement.

