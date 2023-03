Apple Watch : comment Apple voudrait mettre fin aux bracelets non officiels

Apple a obtenu un brevet aux États-Unis à propos de bracelets dotés de puces NFC. En fonction de leur couleur, la teinte de l'écran de l'Apple Watch changerait, mais il serait aussi possible d'activer certaines fonctions automatiquement. Ce serait également un moyen pour Apple de contrôler les contrefaçons en retirant certaines fonctionnalités si de « faux bracelets » sont utilisés.

Apple n’est toujours pas à court d’idées pour améliorer ses produits, mais aussi pour limiter les contrefaçons. La marque a obtenu un brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques. La nouveauté pour les prochains bracelets de ses montres connectées : une puce NFC, qui offrirait davantage d’automatisations, pour les utilisateurs sportifs ou non.

Changez de couleur de bracelet et la montre change de couleur

Le brevet porte sur l’ajout d’un module NFC à l’extrémité d’un bracelet d’une Apple Watch. Il pourrait entrer en contact avec un nouveau module NFC dans le corps de la montre. À ce moment-là, l’écran prendrait instantanément la couleur du bracelet. On peut changer la couleur du thème de l’écran des Apple Watch aujourd’hui, mais pas de manière automatisée. Des fonctions comme celle-ci existent déjà dans l’écosystème d’Apple. Prenez par exemple des AirPods Max : différents coloris sont proposés et lorsqu’on les appaire ou qu’on les connecte avec son iPhone, c’est la couleur correspondante qui s’affiche à l’écran.

Cet usage imaginé par Apple va plus loin : par exemple, si vous accrochez un bracelet dédié à l’activité sportive (l’orange de l’Apple Watch Ultra par exemple), une application de sport pourrait se lancer directement, ou l’écran d’accueil pourrait s’adapter à un usage sportif.

Autre aperçu précisé : lorsqu’on met un bracelet dédié à la natation, l’Apple Watch peut activer des fonctions de protection d’eau (purge d’eau notamment). On trouve aussi l’intégration de capteurs de santé, environnementaux, biométriques, gestuels, de communication, de sortie audio, etc. Grâce à l’utilisation du NFC dans les bracelets, le fabricant pourrait intégrer à peu près tout ce qu’il veut dans ses Apple Watch et réfléchir les bracelets comme des extensions « intelligentes » de sa montre.

Nouveaux bracelets, nouveau système de sécurité pour les Apple Watch

Comme l’indique Patently Apple, ce brevet s’accompagne aussi d’un système de sécurité. Comme la montre devra contrôler les bracelets pour changer de couleur, elle devra aussi s’assurer que ledit bracelet est « officiel » et vendu par Apple ou par des accessoiristes agréés. Dans la documentation fournie par Apple à l’Office américain, on peut lire que « s’il est déterminé qu’un bracelet couplé à l’appareil n’est pas un bracelet autorisé, un avertissement peut être fourni à l’aide d’un composant de sortie de l’appareil, et/ou une ou plusieurs fonctionnalités de l’appareil peuvent être désactivées ou modifiées d’une autre manière ». Un avertissement pourrait de plus s’afficher sur l’écran de la montre.

La justification donnée par Apple est à propos de la sécurité : un bracelet tiers pourrait ne pas être correctement fixé à une Apple Watch, ce qui pourrait l’endommager. L’avantage, c’est qu’Apple pourrait largement tirer profit de ces nouveaux bracelets. Sur son site, le moindre modèle est vendu à 49 euros, tandis que chez des accessoiristes, on peut en trouver pour moins de 10 euros. Ce brevet pourrait bien mettre fin à ces produits non officiels, tout en avantageant les autres. L’occasion aussi pour Apple d’augmenter les prix, puisque la fabrication coûtera plus cher.

Attention toutefois : il s’agit d’un brevet, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’Apple appliquera ses nouvelles idées. La marque pourrait très bien abandonner ce projet si elle considère qu’il ne lui est pas rentable.

