Ces fonds d’écran Apple sont revisités façon Van Gogh par une IA

Un passionné d'Apple a revisité quelques fonds d'écran de la marque pour les iPhone, iPad et Mac. Grâce à Midjourney, il a pu recréer ces images dans le style du peintre Vincent Van Gogh. Le résultat est tout simplement magnifique.

Ce fan de la marque nous avait déjà partagé un fond d’écran inspiré du carton d’invitation de la précédente keynote d’Apple. Basic Apple Guy revient cette fois-ci avec des fonds d’écran « à la Van Gogh », à partir des fonds d’écran proposés par Apple, mais créés par Midjourney.

Comment créer des fonds d’écran avec Midjourney en imitant Van Gogh

Basic Apple Guy a récemment publié sur son blog un pack de fonds d’écran comprenant quatre modèles, tous disponibles sur iPhone, iPad et Mac. Déjà connu pour avoir publié un fond d’écran mélangeant le modèle Big Sur avec La Nuit Étoilée du peintre néerlandais, il a réitéré l’expérience, toujours en s’appuyant sur une intelligence artificielle, en l’occurrence Midjourney. Il explique que le succès était tellement grand que son accès à Google Drive, sur lequel il avait publié les images, avait été interrompu pendant plusieurs heures.

Dans son billet, Basic Apple Guy explique que « chaque image présentée est le résultat final de centaines de requêtes, d’itérations et de variations créatives fournies à Midjourney » avant qu’il soit satisfait. Par la suite, il a agrandi, affiné et texturé les images générées dans Pixelmator Pro avant de les recadrer correctement pour chaque ratio et taille d’écran.

Le résultat est là : Basic Apple Guy raconte que « c’est un peu magique de disposer d’un logiciel capable de créer ces œuvres uniques et magnifiques en se basant uniquement sur des requêtes textuelles. L’essor des technologies de l’IA au cours des dernières années a donné un aperçu passionnant (et légèrement troublant) de nouveaux outils de développement créatif jusqu’alors inimaginables. »

Télécharger ces fonds d’écran Apple façon Van Gogh

Le premier modèle est une revisite de Big Sur nommée Big Sur Take II. Basic Apple Guy précise qu’il s’est basé sur la série Wheatfield du peintre, ce qui a donné « ce champ de blé étonnant et vibrant au coucher du soleil avec des collines ondulantes au loin. »

Le deuxième fond d’écran se nomme « The starry mountain lion », inspiré du fond d’écran d’OS X 10.8, Mountain Lion, qui représente la galaxie NGC 3190 à quelque 79 millions d’années-lumière de chez nous.

Troisième modèle d’arrière-plan : Wheat field with El Capitan, reprenant l’El Capitan de Yosemite, un sommet californien. Là aussi, c’est la série Wheatfield du peintre qui a été utilisée.

Quatrième et dernier wallpaper, Lion with cypresses, que l’on trouvait sur OS X 10.7 où l’on voit la galaxie d’Andromède colorisée « avec un mélange de jaunes, de roses et de bleus pour la sortie officielle de l’OS. » Ce sont ces couleurs-ci qui ont été intégrées dans ce fond d’écran mélangeant La Nuit étoilée avec un champ de blé, « créant ainsi un premier plan vivant et saturé et un ciel nocturne cosmique éclatant qui danse sur la toile numérique. »

Tous les fonds d’écran peuvent être téléchargés sur le site de Basic Apple Guy et il invite les utilisateurs à lui faire un don, pour qu’il puisse continuer à produire du contenu sans publicité et sans frais.

