Apple développerait bien son propre ChatGPT… avec une idée derrière la tête

Alors que la WWDC 2023 aura lieu dans quelques jours et qu'on prévoit beaucoup d'annonces, Apple s'intéresse réellement à l'intelligence artificielle générative, sur des modèles comme ChatGPT. La firme recherche des ingénieurs qualifiés dans ce domaine, qui pourraient aussi travailler sur la réalité mixte.

Ce 5 juin 2023 se tiendra la WWDC 23, une keynote d’Apple dédiée aux développeurs, mais qui est souvent l’occasion d’annonces importantes. Si l’on ne s’attend pas spécialement à des annonces autour de l’intelligence artificielle, c’est surtout l’Apple Glass qui fait le battage médiatique. Pour autant, Apple s’intéresse aux IA génératives ainsi qu’aux IA conversationnelles comme ChatGPT et on en a la preuve, puisque l’entreprise recrute des ingénieurs experts.

Vous êtes un ingénieur expert en IA ? Apple a besoin de vous

C’est le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, très informé sur les projets d’Apple, qui a repéré une annonce d’offre d’emploi publiée sur le site de la société. On y apprend que « Le Learning Technology Group d’Apple est à la recherche d’ingénieurs en apprentissage automatique ayant une expérience et/ou un intérêt pour l’IA conversationnelle et générative ! » Cela comprend « la conception et la mise en œuvre de modèles et d’algorithmes d’IA innovants ».

Mais ce n’est pas tout, Apple précise que ces ingénieurs développeront une expertise en réalité augmentée et virtuelle, qu’on appelle aussi réalité mixte. Cela pourrait sous-entendre qu’Apple voudrait intégrer de l’intelligence artificielle générative (notamment de texte) dans des produits et/ou applications de réalité mixte.

Une surprise qui n’en est pas vraiment une

Pourtant, ce n’est pas réellement une surprise. Si Apple est à la recherche d’ingénieurs en développement informatique pour travailler sur l’intelligence artificielle, c’est aussi peut-être parce que la firme n’a pas le choix. Depuis le début de l’année, on assiste à une sorte de « course à l’IA » à laquelle tous les Gamam prennent part. Aussi, Apple aurait organisé une sorte de WWDC secrète en interne en février pour informer ses employés de ses plans par rapport à l’intelligence artificielle.

L’enjeu pour Apple est de rester à la pointe de la technologie, des tendances et des usages. A priori, l’IA générative d’images et/ou de texte est la prochaine innovation qui pourrait s’imposer dans le monde entier. Pour ne dépendre de personne, Apple se doit de développer ses propres modèles et outils. Dans l’immédiat, on peut penser que le développement d’un modèle de langage pourrait permettre à Siri de grandement s’améliorer, surtout par rapport aux autres assistants vocaux. D’autant plus que ce dernier serait moqué en interne justement à cause de son retard.

