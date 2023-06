Apple facilite grandement la vie des conducteurs de voitures électriques avec iOS 17

Apple vient de lever le voile sur la nouvelle version de son système d'exploitation, iOS 17. La firme à la pomme n'a pas oublié les propriétaires de voitures électriques et annonce l'arrivée des bornes de recharge directement sur l'application maison Apple Plans.

Si la voiture électrique commence à bien se démocratiser, certains sont toujours freinés par l’autonomie jugée insuffisante ainsi que la recharge. Pourtant, remplir sa batterie n’a jamais été aussi simple, alors que le nombre de bornes est en hausse et que celles-ci sont plus faciles à trouver. Cela est rendu possible par les planificateurs d’itinéraires, de plus en plus répandus.

Une nouvelle fonctionnalité

Certains constructeurs ne proposent pas cette fonctionnalité intégrée, comme le Jeep Avenger. Dans la plupart des cas, il faut utiliser la navigation intégrée, qui n’est pas toujours très performante. Mais cela est peu à peu en train de changer, grâce notamment aux progrès réalisés par Apple.

La firme fondée par Steve Jobs vient en effet d’annoncer une pluie de nouveautés à l’occasion de la WWDC 2023, dont l’arrivée d’Apple Vision Pro ou encore de la puce M2 Ultra. Mais ce qui nous intéresse, c’est surtout la dernière mise à jour vers iOS 17. Celle-ci apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une qui devrait particulièrement plaire aux possesseurs de voitures électriques.

En effet, cette nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone fait notamment évoluer en profondeur l’application Apple Plans (Apple Maps en anglais). Outre la possibilité de télécharger des cartes hors ligne et de profiter de la navigation même sans réseau, l’application offre de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’automobile. Il est maintenant possible d’accéder aux informations sur les bornes de recharge en temps réel, comme l’annonce l’entreprise dans un communiqué.

Concrètement, les conducteurs de voitures électriques peuvent consulter le taux d’occupation des stations en direct, afin de savoir s’il est pertinent ou non de s’y arrêter. Une solution qui permet de mieux pouvoir s’organiser, notamment lors de longs trajets. D’autant plus que le nombre de bornes est en nette hausse partout en Europe, rendant le besoin d’avoir une grande autonomie injustifié.

Comment ça marche ?

Comme l’explique le site spécialisé 9to5Mac, il suffit simplement de sélectionner les réseaux de charge adaptés à votre véhicule parmi une liste. Celle-ci n’est pas encore tout à fait exhaustive, mais comprend notamment les Superchargeurs Tesla ainsi que Chargepoint ou encore Electrify America aux États-Unis. Nul doute que d’autres opérateurs viendront s’ajouter par la suite.

Le système prend également en compte le modèle de votre voiture, afin de vous proposer uniquement des bornes équipées d’un connecteur compatible. Pour le moment, tous les véhicules ne sont pas encore éligibles à cette fonctionnalité, alors que celle-ci est pour le moment en version bêta.

Cela fait quelque temps déjà que deux voitures sont équipées du routage EV dans Apple Plans, directement via l’écran d’infotainment du véhicule. Il s’agit de la Ford Mustang Mach-e et plus récemment de la Porsche Taycan. Cette intégration va plus loin, puisqu’il s’agit d’un planificateur d’itinéraire directement intégré à Apple CarPlay comme nous l’expliquions précédemment.

Ce qui permet de tout centraliser et de ne plus avoir à utiliser la navigation de la voiture. Les possesseurs de smartphones sous Android doivent quant à eux avoir un véhicule équipé d’Android Automotive pour profiter d’un planificateur d’itinéraire intégré. C’est par exemple le cas des Volvo C40 et XC40 Recharge ou également de la Renault Mégane E-Tech, qui ne nécessitent même pas de brancher son téléphone, contrairement à Apple.

