AirPods nouvelle génération : cette nouveauté pourrait rapporter des milliards de dollars à Apple

Apple travaille sur une nouvelle gamme d'AirPods pour accompagner le lancement de l'iPhone 15. Certaines nouveautés sont attendues, et d'autres plus surprenantes.

On pense savoir qu’Apple profiterait de l’arrivée de l’iPhone 15 pour enfin passer à l’USB-C sur smartphone. Lancé il y a plus de 10 ans, le Lightning serait donc en train de vivre ses derniers mois. Mais le connecteur propriétaire n’était pas utilisé seulement sur l’iPhone. Il faut donc aussi renouveler le reste du catalogue.

C’est en substance ce que révèle Mark Gurman dans sa newsletter Power On du 2 juillet.

Un nouveau boitier AirPods

Les écouteurs AirPods sont l’un des grands succès de l’histoire récente d’Apple. La firme a réussi à populariser les écouteurs sans fil que l’on recharge grâce à un petit boitier de transport. Jusque-là, le boitier proposait de la charge Lightning ou de la charge sans-fil. Avec le lancement de l’iPhone 15, Apple changerait le boitier pour lui coller un port USB-C. On pourrait enfin charger son MacBook, son iPhone et ses écouteurs avec le même chargeur.

Pour le moment, il s’agirait d’un simple renouvellement du boitier des AirPods Pro. Les écouteurs datent de 2022 et sont sur un cycle de renouvellement de trois ans, la marque n’aurait donc pas prévu d’autres changements.

Les AirPods 3 pourraient également voir leur prix baisser et atteindre la barre symbolique des 99 dollars aux États-Unis. Avec un tarif aussi agressif, Apple pourrait férocement concurrencer Samsung et Xiaomi.

Une nouveauté à 10 milliards de dollars

On apprend également qu’Apple continuerait de travailler sur des nouveautés autour de la santé. Cela fait de nombreux mois maintenant que l’on entend parler de ce projet pour les AirPods.

Il est notamment question d’améliorer les fonctions d’aide auditive en ajoutant des tests d’écoute pour l’utilisateur. Le système serait capable d’évaluer le niveau de l’ouïe. Bloomberg rappelle que le marché de l’aide auditive pèse plus de 10 milliards de dollars par an, et qu’Apple souhaiterait très vite s’y faire une bonne place. Cela passerait notamment par une certification auprès de la FDA (Food and Drug Administration), l’organisme américain qui régule les dispositifs de santé aux États-Unis.

Apple travaillerait aussi sur l’ajout de capteurs de suivi sur les AirPods comme un capteur de température. Il s’agirait de compléter les données de l’Apple Watch en faisant de relevés depuis un autre point du corps humain.

Entre les nouveautés logicielles dévoilées à la WWDC pour les AirPods, le passage à l’USB-C, une baisse de prix et l’arrivée sur une prochaine génération de fonctions de santé, on peut dire qu’Apple mise beaucoup sur le succès de ses futurs écouteurs sans fil.

