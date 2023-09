iPhone 15 : quatre détails qui se précisent juste avant l’annonce

Grand spécialiste d'Apple, Mark Gurman précise quelques informations sur les iPhone 15 et 15 Pro juste avant la keynote. Voici quatre détails importants à retenir.

Les iPhone 15 approchent à grands pas et vont être présentés officiellement le 12 septembre prochain. Évidemment, les rumeurs autour des futurs smartphones vont bon train. Pour y voir plus clair, Mark Gurman, journaliste réputé pour ses bonnes informations sur Apple, a décidé d’allumer sa torche et de venir préciser quelques informations dans les colonnes de Bloomberg.

iPhone 15 : ce que dit Mark Gurman

Parmi les points qu’il aborde, il y en a quatre qui attirent particulièrement l’attention.

Pas d’iPhone 15 Ultra

Tout d’abord, le spécialiste dément la piste des cinq modèles d’iPhone 15. Surtout, il réfute l’hypothèse d’un iPhone 15 Ultra qui aurait potentiellement pu remplacer l’iPhone 15 Pro Max comme le laissaient entendre des bruits de couloir plus ou moins persistants.

Mark Gurman confirme cependant le passage des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max au titane pour remplacer l’acier inoxydable sur les bords.

Une meilleure charge sans fil

Autre information intéressante et qui pour le coup n’avait pas trop fait parler d’elle jusqu’ici, tous les iPhone 15 auraient droit à une meilleure charge sans fil. Hélas, le journaliste ne livre pas plus d’éléments à ce sujet.

On ne sait donc pas si cette charge sans fil améliorée serait effective avec le standard Qi ou s’il faudra forcément un accessoire MagSafe pour en profiter. Rappelons que la charge sans fil de l’iPhone 14 se contente d’une puissance de 7,5 W en Qi et monte à 15 W avec un connecteur MagSafe.

La puce U2

Un autre spécialiste émérite, Ming-Chi Kuo, l’évoquait déjà : tous les iPhone 15 profiteraient d’une puce U2 pour profiter encore mieux de l’Ultra Wide Band (UWB). C’est le standard utilisé par l’application Localiser (Find My). La localisation sera justement plus efficace par rapport à la puce U1 introduite il y a quelques années avec l’iPhone 11 Pro.

En outre, les futures montres connectées de la pomme — l’Apple Watch Series 9 et potentiellement Watch Ultra 2 — auraient droit à la même intégration selon Mark Gurman.

USB-C : la même passion, mais pas le même maillot

Mark Gurman rappelle qu’un port USB-C devrait remplacer le Lightning sur tous les modèles d’iPhone 15 et il corrobore une rumeur sur laquelle il n’y avait déjà pas beaucoup de doutes : les iPhone 15 Pro profiteraient d’une vitesse de transfert plus rapide que les modèles classiques.

Une façon pour Apple de marquer la différence entre ses iPhone… et d’inciter à passer en caisse pour acheter le bon câble.

