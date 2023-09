J’ai un iPhone 12, 13 ou 14, faut-il craquer pour l’iPhone 15 ?

Faut-il opter pour le dernier iPhone en date si vous possédez un iPhone 12, iPhone 13 ou iPhone 14 ? On vous résume les différences.

À chaque sortie d’iPhone se pose la même question sur la planète Apple : dois-je changer pour prendre ce nouvel iPhone flambant neuf ? Il est beau, il est attirant, il a pleins de nouveautés techniques… mais est-ce bien raisonnable ?

Pour répondre à ce dilemme cruel, nous vous avons concocté une petite comparaison avec les trois précédents modèles. Précisons que nous ne parlons ici que des iPhone de base et non les modèles Pro. En revanche, vous pouvez remplacer l’iPhone 15 par l’iPhone 15 Plus, à l’exception de la taille de l’écran, et celle de la batterie, le reste du comparatif demeure. De même si vous possédez un, iPhone 13 mini ou un iPhone 12 mini, la comparaison reste valable.

Est-ce que l’iPhone 15 est mieux que l’iPhone 12

Par rapport à l’iPhone 12, l’iPhone 15 ajoute :

Dynamic Island ;

Port USB-C ;

La détection des accidents ;

SOS d’urgence par satellite ;

Mise au point automatique sur le capteur selfie ;

Photonic Engine pour enrichir les couleurs et les détails en photos ;

Le mode Action pour filmer en mouvement ;

Puce A16 Bionic contre A14 Bionic ;

De 128 à 512 Go de stockage contre 64 à 256 Go de stockage ;

Passage à un capteur 48 Mpx sur le grand angle ;

Le mode portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de profondeur

Poids de 171 g contre 162 g ;

Épaisseur de 7,8 contre 7,4 mm ;

Luminosité de 1600 nits contre 1200.

Styles photographiques ;

Mode cinématique ;

Bluetooth 5.3 ;

Gyroscope à gamme dynamique élevée contre gyroscope à trois axes ;

Compatibilité double eSIM ;

Accéléromètre force g élevée ;

Double capteur de luminosité ambiante ;

Autonomie : jusqu’à 20 heures de lecture vidéo contre 17 heures. Notons aussi qu’à partir de l’iPhone 13, Apple a fait de gros progrès sur le sujet.

Faut-il craquer pour l’iPhone 15 avec un iPhone 12 ?

Oui. L’iPhone 15 est sans aucun doute une vraie amélioration par rapport à l’iPhone 12. Bien entendu, tout dépend de l’état de ce dernier : où en est sa batterie, est-ce que son écran est abimé ou non ? Quoi qu’il arrive, il suffit de regarder la quantité de nouveautés proposées sur l’iPhone 15 listées plus haut pour s’en convaincre : il y a de quoi apprécier le passage au nouveau modèle. En revanche, ne céder pas à la panique avec l’interdiction à la vente de l’iPhone 12, votre téléphone n’est pas soudainement devenu dangereux pour autant.

Est-ce que l’iPhone 15 est mieux que l’iPhone 13

En comparaison avec l’iPhone 13, l’iPhone 15 ajoute :

Dynamic Island ;

Port USB-C ;

Puce A16 Bionic contre A15 Bionic ;

Poids de 171 g contre 173 g ;

Épaisseur de 7,8 contre 7,65 mm ;

Luminosité de 1600 nits contre 1200.

Mode cinématique jusqu’à 4K HDR ;

Passage à un capteur 48 Mpx sur le grand angle ;

Le mode portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de profondeur

Bluetooth 5.3 ;

Gyroscope à gamme dynamique élevée contre gyroscope à trois axes ;

Accéléromètre force g élevée ;

Double capteur de luminosité ambiante ;

Autonomie : jusqu’à 20 heures de lecture vidéo contre 19 heures.

Faut-il craquer pour l’iPhone 15 avec un iPhone 13 ?

Il est déjà plus compliqué de vous conseiller de changer. Les nouveautés sont certes présentes, mais aucune n’est vraiment assez marquante ou nécessaire pour justifier de passer à l’iPhone 15 alors que vous possédez un iPhone 13. Pas même Dynamic Island et le port USB-C qui sont les vraies nouveautés ici.

Est-ce que l’iPhone 15 est mieux que l’iPhone 14

L’iPhone 15 possède ces quelques atouts en plus par rapport à l’iPhone 14 :

Dynamic Island ;

Port USB-C ;

Dos avec finition mat ;

Puce A16 Bionic contre A15 Bionic ;

Passage à un capteur 48 Mpx sur le grand angle ;

Le mode portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de profondeur ;

Luminosité de 1600 nits contre 1200.

Faut-il craquer pour l’iPhone 15 avec un iPhone 14 ?

L’autonomie est la même, le format est le même, la puce est légèrement plus puissante, on a un peu plus de luminosité, un capteur photo plus efficace, l’USB-C et Dynamic Island. Rien qui ne justifie réellement de passer du modèle de 2022 à celui de 2023 à nos yeux. Quoi qu’il arrive, nous ne vous conseillerons jamais de changer de produit après seulement une année d’utilisation.

