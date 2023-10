Mac M3 : les deux points noirs qu’Apple cache sous le tapis

Apple a présenté ses nouveaux iMac et MacBook équipés de puces Apple M3, M3 Pro ou M3 Max. Derrière le brillant des annonces, il y a quelques points cachés par la firme... qui font grincer des dents.

Lors d’une conférence nocturne très rapide, Apple a dévoilé les nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max. Elles trouvent naturellement leur place dans une nouvelle génération d’iMac, et une nouvelle famille de MacBook Pro.

Malheureusement, en regardant de plus près, on découvre quelques mauvaises surprises.

Apple continue de brider la puce M3

Comme avec les puces M1 et M2, Apple applique une limitation qui nous paraît très artificielle et un peu anachronique sur sa puce M3. Que ce soit avec l’iMac ou le MacBook Pro 14 pouces, il n’est possible que de connecter un seul écran externe à la fois.

Techniquement la machine gère jusqu’à deux écrans : celui intégré à la machine et un écran externe jusqu’à 6K à 60 Hz. Le reste du marché peut sans problème gérer deux écrans externes en même temps : cela ne demande pas vraiment de puissance de calcul en 2023.

Pour une machine destinée à un public professionnel, on peut s’interroger sur cette limite. Il ne semble pas possible de désactiver l’écran interne pour utiliser deux écrans externes, dans le cas d’un PC posé refermé sur le bureau pour en faire une station de travail.

Les configurations M3 Pro et M3 Max peuvent sans problème se connecter à deux ou quatre écrans externes respectivement.

Des périphériques toujours en Lightning

C’est peut-être l’une des grandes (mauvaises) surprises de cet événement : Apple n’a pas renouvelé les accessoires de ses Mac. Ainsi le Magic Keyboard et la Magic Mouse conservent exactement le même design, et le même port de charge en Lightning. À l’heure où Apple a fait basculer l’ensemble de sa gamme iPad et ses nouveaux iPhone à l’USB-C, il paraît très étrange de conserver ces périphériques au catalogue.

On peut imaginer que la firme finira par les abandonner en 2024 avec le massage du Mac Studio ou du Mac Mini à la nouvelle génération de puces Apple M3. En attendant, la firme demande à ses clients de continuer d’acheter des périphériques avec un ancien port de charge. Mère nature ne sera pas très contente.

Le MacBook Pro grimpe en prix

Apple fait évoluer son catalogue pour le rendre plus cohérent. Avec sa génération M3, la firme fait disparaitre définitivement l’ancien design du MacBook Pro. Jusqu’à présent, Apple commercialisait toujours deux machines totalement différentes sous le même nom : le MacBook Pro avec ses anciens ports USB-C et son écran LCD, et le MacBook Pro avec sa connectique plus large et son écran miniLed « Liquid Retina XDR ».

Désormais, le MacBook Pro équipé d’une simple puce M3 profite également du nouveau design, avec ce superbe écran, le port HDMI ou le lecteur de carte SDXC.

Tout cela a un prix et la facture est particulièrement salée : à partir de 1999 euros pour le MacBook Pro 14 pouces M3 512 Go et 8 Go de RAM. C’est 400 euros de plus que le prix qui était demandé pour le MacBook Pro M2 13 pouces.

Avec le MacBook Air en 13 ou 15 pouces, la gamme d’Apple est bien plus cohérente et profite intégralement d’un design moderne pensé pour les puces Apple Silicon, mais le prix est désormais assez salé d’un bout à l’autre du catalogue. À l’exception du Mac Mini, toujours l’un des PC avec le meilleur rapport performance/prix du marché.