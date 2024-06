Incohérence ou anachronisme ? Voici les produits Apple figés avec un port Lightning

Apple a beau avoir sérieusement embrayé sur l'USB-C, déployant cette connectique un peu plus « universelle » sur une majorité de ses produits, quelques appareils et accessoires, parfois récents, sont toujours équipés d'un port Lightning vieillissant. Voyons lesquels.

Une poignée d’irréductibles… vous connaissez la formule, et potentiellement Apple aussi. Poussé plus ou moins malgré lui à l’adoption à grande échelle de l’USB-C sur ses produits par la Commission européenne, le géant de Cupertino rechigne encore à déployer cette connectique plus universelle à l’ensemble de ses appareils.

Un petit groupe d’accessoires, plus ou moins récent et coûteux, conservent ainsi toujours leur vieille connectique Lightning… près d’un an après l’arrivée d’un port USB-C sur l’iPhone 15, qui avait pourtant marqué un tournant en la matière pour Apple. Voici le détail des accessoires pour l’instant délaissés, agrémenté le cas échéant de prévisions quant à leur migration vers l’USB-C… car oui, c’est heureusement une question de temps.

Le Lightning fait de la résistance

AirPods Max : le casque haut de gamme resté « dans son jus » depuis 2020

Toujours vendu 579 euros en France, le casque premium d’Apple n’a pas évolué depuis son lancement en fin d’année 2020. On y trouve donc toujours un port Lightning pour la recharge. L’accessoire se contente en outre d’une expérience amoindrie par rapport aux nouveaux AirPods Pro 2, renouvelés récemment et dotés à la fois de nouvelles fonctionnalités et d’un port USB-C sur leur boîtier.

Compte tenu de leur âge relativement avancé, les AirPods Max ont toutefois bon espoir d’être renouvelés prochainement par Apple. Selon des informations émanant du très bien informé Mark Gurman (pour Bloomberg), une nouvelle version du casque, équipée d’un port USB-C et d’une nouvelle puce de connexion, pourrait d’ailleurs arriver sur le marché dès la fin d’année 2024. Ses jours dans l’ère Lightning pourraient donc, et c’est tant mieux, être comptés.

AirPods : on ne donne qu’aux « Pro »

Renouvelé en septembre 2023 pour accueillir notamment un port USB-C, les AirPods Pro 2 n’ont pas été suivis des AirPods « classiques » de troisième génération dans cette aventure. À l’instar des modèles de seconde génération, toujours au catalogue d’Apple, ces derniers conservent donc pour l’instant un port Lightning sur leur boîtier de recharge.

Les AirPods 3 ayant été introduits en octobre 2021 sur le marché, eux aussi commencent néanmoins à dater. Toujours selon les informations de Bloomberg, des AirPods classiques de quatrième génération pourraient donc pointer le bout de leur nez, parallèlement à de nouveaux AirPods Max en fin d’année 2024. Leur passage à l’USB-C pourrait ainsi intervenir d’ici à quelques mois.

Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse : la magie n’a pas opéré en octobre 2023

Si les AirPods 3 et les AirPods Max sont toujours équipés d’un port Lightning, faute d’avoir été renouvelés récemment, on ne peut pas en dire autant du trio Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse. Apple a en effet eu l’opportunité de faire passer ces trois périphériques à l’USB-C en fin d’année dernière, puisqu’ils étaient inclus avec les tout nouveaux iMac sous processeur M3, lancés en octobre 2023.

La firme a néanmoins sciemment choisi de conserver la connectique Lightning sur son clavier, son trackpad et sa souris… pour une raison que l’on a quand même du mal à expliquer. D’autant que ce triptyque a été renouvelé avec un port Lightning tout juste un mois après la transition emblématique de l’iPhone 15 vers l’USB-C. Allez comprendre.

iPhone SE : un nouveau modèle très bientôt ?

Last but not least, l’iPhone SE 3 conserve un port Lightning. Il faut dire que l’appareil a été lancé en mars 2022, bien avant la transition opérée par les iPhone vers l’USB-C, mais là aussi, un nouveau modèle devrait prochainement émerger.

Selon plusieurs rumeurs, un nouvel iPhone SE pourrait se matérialiser début 2025, avec cette fois un design proche de celui des anciens iPhone XR. L’engin disposerait alors d’un châssis modernisé, d’un écran bord à bord, rompant avec les grosses bordures qu’on lui connaissait jusqu’à présent, et bien entendu d’un port USB-C. Pourquoi « bien entendu » ? Car en matière de smartphones, Apple est désormais tenu par la législation européenne d’adopter cette connectique… du moins s’il veut lancer ce nouveau modèle sur le vieux continent.