iPhone 16 : bonne nouvelle pour les performances des modèles moins chers

Apple ne ferait, cette année, aucune différence entre ses différents iPhone 16. Tous seraient logés à la même enseigne, et donc motorisés par une puce A18. Sans surprise, les modèles Pro pourront par contre compter sur un SoC A18 Pro, plus puissant.

En 2023, Apple avait été contraint de proposer une gamme d’iPhone 15 « éclatée », avec d’un côté des modèles 15 et 15 Plus limités à une puce A16 Bionic légèrement datée d’un point de vue technique ; et de l’autre des modèles 15 Pro et 15 Pro Max dotés de puces A17 Pro dernier cri. Ce compromis, induit l’an dernier par des problèmes de production, ne serait plus d’actualité cette année pour les iPhone 16.

Des indices découverts par le développeur Nicolás Álvarez (via MacRumors) dans le backend d’Apple laissent en effet entendre que la firme équiperait tous ses iPhone 16 d’une puce A18. Selon toute logique, les iPhone 16 Pro embarqueront de leur côté la variante A18 Pro du futur SoC d’Apple, mais tous les nouveaux smartphones du groupe disposeraient bien, à leur lancement, d’un processeur de nouvelle génération.

Plus de retard technologique pour les modèles « non-Pro » ?

Apple pourrait ainsi compter d’ici quelques mois sur une gamme d’iPhone nettement plus homogène d’un point de vue technique. Un critère important pour la firme, qui est censée déployer avec iOS 18 de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA. Des fonctionnalités qui devraient justement tirer parti des nouvelles capacités technologiques de la puce A18.

Notons en parallèle, et la chose est loin d’être anodine, que Nicolás Álvarez a découvert dans le code d’Apple des références non pas à quatre nouveaux iPhone… mais à cinq. On imagine que les quatre premiers modèles correspondent aux futurs iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max, mais le mystère plane quant au cinquième modèle découvert.

Si ce dernier existe vraiment, il y a de bonnes chances qu’il s’agisse de l’iPhone SE 4. Évoqué depuis des années par de nombreuses rumeurs, l’appareil pourrait donc embarquer, lui aussi, une puce Apple A18 Bionic et proposer les fonctionnalités d’intelligence artificielle portée par iOS 18. Une piste cohérente pour un produit attendu en début d’année 2025.