La marque à la pomme aurait prévu de continuer à produire une gamme plus accessible que ses autres smartphones avec un iPhone 17e pour l’année prochaine.

Apple iPhone 16e // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le très bien accueilli, mais imparfait, iPhone 16e pourrait avoir un petit frère en 2026, cassant alors le principe des anciens modèles SE qui ne suivaient pas le rythme annuel habituel.

Un rythme annuel à prévoir pour les iPhone « e » ?

Difficile de dire si nous sommes étonnés ou non. D’un côté, oui : l’iPhone 16e était très clairement vu comme le remplaçant de l’iPhone SE de 3e génération, sorti en 2022. Les deux premiers modèles de cette gamme « Special Edition » étaient quant à eux sortis en 2016 et 2020 ; le rythme s’était donc déjà emballé entre chaque modèle.

Mais il se pourrait qu’Apple abandonne l’idée de faire des smartphones « accessibles » (qui restent malgré tout assez onéreux, avec des tarifs justifiés par la qualité des produits) en sautant une ou plusieurs générations. Selon le groupe de leakers Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 17e serait déjà « presque en phase de production d’essai », entendant clairement qu’une mise sur le marché pourrait être prévue dès l’année prochaine, cassant donc avec le rythme habituel pour préférer une sortie annuelle.

Pourquoi passer à une sortie annuelle ?

Personne ne connaît vraiment la réponse pour l’instant, si ce n’est Apple eux-mêmes. Mais la première raison pourrait être la plus simple : si la marque à la pomme décide de remettre le couvert aussi vite, c’est peut-être que l’iPhone 16e se vend bien.

D’autre part, dans une époque où tout coûte plus cher, mais où les consommateurs ne peuvent plus autant se permettre de dépenser autant d’argent aussi souvent, l’idée d’un iPhone à prix plus resserré chaque année serait sans doute très bonne ; quitte peut-être à faire de l’ombre aux modèles standards de l’iPhone 17, ainsi que les Pro et Pro Max.

Reste à savoir maintenant si Apple ne serait pas simplement en train de « tester » cette gamme moins chère sur plusieurs générations d’affilée, afin de voir si le public s’y intéresse réellement sur la durée ou si ça n’est qu’un effet nouveauté. De là à dire que les iPhone « e » pourraient subir le même sort que les iPhone « mini » il y a quelques années selon les chiffres de vente…