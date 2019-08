Alors que les nouveaux iPhone ne sont pas attendus avant le mois de septembre, l’agence bloomberg a dévoilé de nombreuses informations sur les prochains smartphones d’Apple.

Comme tous les ans, c’est au début du mois de septembre qu’Apple devrait dévoiler officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, qu’ils soient appelés iPhone 11, iPhone Pro ou iPhone XI. Cependant, avant même sa présentation officielle prévue dans quelques semaines, l’agence Bloomberg a pu obtenir nombre d’informations sur les prochains modèles.

De nombreux produits en plus des iPhone

Ce jeudi, l’agence américaine, spécialisée dans l’actualité économique, a en effet publié un article résumant les principales nouveautés attendues sur la prochaine gamme d’iPhone, mais pas seulement. En effet, Bloomberg a appris auprès de « personnes proches du sujet » qu’Apple prévoyait également de lancer un nouvel iPad Pro avec de meilleurs appareils photo et un processeur plus puissant, mais aussi un nouvel iPad d’entrée de gamme avec un plus grand écran, une nouvelle version de l’Apple Watch, un nouveau MacBook Pro, des AirPods avec réduction active de bruit et une nouvelle version de l’enceinte AirPods.

Concernant les nouveaux iPhone, Bloomberg assure qu’ils seront bien au nombre de trois. Selon l’agence américaine, il devrait s’agir des iPhone Pro, iPhone Pro Max et du successeur de l’iPhone XR. Sans surprise, les trois smartphones devraient profiter de la nouvelle puce A13 d’Apple. Plus puissante — mais toujours pas compatible 5G — celle-ci devrait permettre de meilleures performances en réalité augmentée.

De meilleures performances photo et vidéo

Concernant les deux modèles hauts de gamme, Bloomberg affirme qu’ils mettront l’accent sur la photo grâce à un troisième capteur ultra grand-angle, une meilleure gestion de la basse luminosité et l’ajout de correction grâce à l’intelligence artificielle. En vidéo également les deux modèles hauts de gamme devraient être plus performants. Bloomberg qualifie les performances vidéo de « plus proches de caméras professionnelles » avec l’ajout de modification en direct, lors du tournage. Les iPhone Pro devraient également intégrer un système de recharge sans fil inversée, à la manière des Huawei P30 Pro ou Samsung Galaxy S10, notamment pour recharger les nouveaux AirPods.

En façade, on devrait retrouver le même design que sur les iPhone XS et XS Max avec une taille d’écran et une encoche identique. Néanmoins, Face ID devrait être amélioré avec un angle de vision plus large pour la reconnaissance faciale. L’écran OLED devrait également être amélioré, mais ne devrait plus intégrer 3D Touch. Comme sur l’iPhone XR, les nouveaux iPhone Pro devraient finalement profiter d’un système de retour haptique. Enfin, les deux appareils premiums seraient plus résistants aux chutes et à l’eau avec une plus longue durée d’immersion.

Un zoom optique disponible sur le successeur de l’iPhone XR

De son côté, le modèle le plus accessible des trois — qui succédera donc à l’iPhone XR — devrait profiter de deux appareils photo au dos — un de plus que le XR — grâce à l’ajout d’un téléobjectif.

On devrait être fixé sur les iPhone Pro, Pro Max, 11, XI, XR, XR 2… bref, les nouveaux iPhone, au début du mois de septembre. Selon certaines rumeurs, la conférence de présentation pourrait avoir lieu le 10 septembre prochain.