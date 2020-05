L’Asus RT-AX86U devient le premier routeur Wi-Fi 6 certifié GeForce Now

Annoncé en janvier au CES, le RT-AX86U d'Asus est désormais le tout premier routeur Wi-Fi 6 à profiter d'une certification Nvidia GeForce Now. S'il n'est vraisemblablement que le premier d'une lignée que l'on espère longue, ce dernier permettra des fonctionnalités dédiées au service de jeu en streaming des verts.

Il aura fallu près de deux ans pour que l’initiative « GeForce Now Recommended », qui consiste à lancer des routeurs Wi-Fi profitant de fonctionnalités spécifiques au service de Cloud Gaming de Nvidia, accouche d’un premier routeur Wi-Fi 6 certifié. En l’état c’est Asus qui est à la barre avec son RT-AX86U : le premier routeur du marché à profiter de ce label. Un signe distinctif qui pourrait lui permettre, au moins à court terme, de se démarquer de la concurrence.

Un routeur Wi-Fi 6 annoncé en janvier

Le RT-AX86U n’est pas tout à fait un nouveau venu. Annoncé en janvier dernier lors du CES 2020, à Las Vegas, l’appareil permet des débits Wi-Fi 6 de 861 Mb/s sur la bande 2,4 GHz et 4,8 Gb/s sur la bande 5 GHz le tout en WPA3. Il profite par ailleurs d’un système de gestion accessible depuis un smartphone ou une tablette et se dote d’une QoS adaptative (pour laisser l’utilisateur prioriser certains types d’application par rapport à d’autres en fonction de ses besoins et de sa configuration domestique).

Des fonctionnalités avancées qui permettent après coup à Asus de profiter d’une certification GeForce Now. Une certification qui semble néanmoins avoir nécessité quelques modifications à l’interface de gestion du routeur. Ces dernières n’ont toutefois pas été dévoilées par Asus, qui reste pour l’heure également silencieux quant au prix de son produit. À titre indicatif, son grand frère le RT-AC86U, pour sa part en Wi-Fi 5, est en vente aux environs de 210 euros.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme le rappellent nos confrères d’InpactHardware, Nvidia a parallèlement ouvert son initiative de certifications GeForce Now aux manettes. Les routeurs GeForce Now peinent néanmoins à s’imposer en nombre et en diversité sur le marché, avec seulement une petite poignée de modèles labellisés chez Razer, Asus, Ubiquiti et TP-Link. D-Link et NetGear restent de leur côté aux abonnés absents malgré des produits adaptés au concept, qui vise entre autres à prioriser les flux du service de Cloud Gaming de Nvidia pour optimiser à la fois le débit et la latence en jeu.