Audi retire une option incontournable l’hiver sur son Q4 e-tron à cause de la pénurie

Audi a décidé de ne plus équiper son Q4 e-tron de pompe à chaleur, en en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Résultat, l'autonomie de la voiture électrique de la marque allemande pourrait en prendre un coup, surtout en hiver.

Cela fait plus de deux ans déjà que les constructeurs automobiles, ainsi que les entreprises spécialisées dans la tech subissent une importante pénurie de semi-conducteurs. Une situation que l’on doit notamment à la fermeture des usines en 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19. Mais si la production a repris, la demande grandissante engendre de nombreux retards, qui impactent alors directement l’industrie automobile. D’autant plus que le marché commence à reprendre des couleurs, sans pour autant revenir au niveau en 2019.

Une option bien utile

Résultat, depuis deux ans, les constructeurs doivent trouver des solutions. Cela passe notamment par le retrait de certaines options technologiques, ou la livraison de voitures n’étant pas équipées de tous les éléments demandés par les clients. Certains devront alors repasser en atelier afin de se faire installer ceux qui manquent.

Alors que la pénurie devrait se poursuivre jusqu’en 2024, comme l’avait affirmé le patron d’Intel il y a quelques mois, les marques doivent donc s’adapter. C’est notamment le cas d’Audi, qui annonce le retrait d’une option pourtant bien pratique sur son Q4 e-tron électrique, comme le révèle le site canadien Drive Tesla.

Dans un mail envoyé à ses clients ayant effectué une réservation pour le SUV, la marque aux anneaux annonce que celui-ci ne sera plus équipé de pompe à chaleur. Elle sera en effet supprimée du catalogue à partir du mois de février 2023 et Audi n’aurait pour l’heure aucune idée de la date à laquelle elle fera son retour sur les chaînes de production.

Ainsi, la pompe à chaleur sera remplacée par un système de chauffage à résistance classique. Afin de compenser le coût de l’option, Audi précise dans son email offrir un crédit de 1 000 dollars à tous les clients ayant opté pour celle-ci. Si Audi France n’a pas communiqué à ce sujet, il est logique que les exemplaires vendus chez nous soient également concernés, puisque tous les exemplaires du SUV électrique sont produits dans la même usine, à Zwickau, en Allemagne.

C’est d’ailleurs ce même site de production qui avait déjà été contraint de fermer en 2021 en raison de la pénurie de composants impactant l’assemblage Volkswagen ID.3 et ID.4, ainsi que de la Cupra Born. Le site avait également été mis à l’arrêt en mars 2022, cette fois-ci à cause de la guerre en Ukraine, entraînant des problèmes de logistique et d’approvisionnement.

Quid de l’autonomie ?

Outre la déception pour les clients, le retrait de la pompe à chaleur du Q4 e-tron inquiète également ces derniers, notamment en ce qui concerne l’autonomie. En effet, cette option, de plus en plus présente dans les voitures électriques telles que la Renault Mégane E-Tech ou encore la Kia EV6 est aujourd’hui incontournable. Capable de transformer l’air froid en chaleur et inversement en fonction de la saison, la pompe à chaleur permet de réduire la consommation liée au chauffage d’un facteur de 3 à 4.

En effet, pour obtenir une température de 20 degrés par temps froid, ce système ne nécessite que 500 watts, contre 2 000 à 3 000 pour un chauffage classique à résistances. Les clients ayant passé commande pour un Audi Q4 e-tron ont donc raison de s’inquiéter de l’impact du retrait de la pompe à chaleur sur l’autonomie. Pourtant, le constructeur se veut quant à lui rassurant, affirmant que le chiffre de 380 kilomètres annoncé par l’organisme Natural Resources Canada restera inchangé.

Et c’est normal, car les tests d’autonomie se font sans chauffage ou climatisation. Dans la pratique, l’autonomie sera légèrement réduite en hiver, pas temps froid. Pour rappel, le SUV est homologué entre 342 et 520 kilomètres selon le cycle européen WLTP en fonction de la version, avec une batterie de 52 ou 77 kWh. Rival direct du Tesla Model Y, le Q4 e-tron débute actuellement à partir de 53 000 euros, contre 46 990 euros pour le SUV américain.