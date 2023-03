Baisse de prix et nouveau SUV électrique : ce que nous réserve Audi pour 2023

Audi prépare actuellement le lancement de sa future voiture électrique Q6 e-tron, qui sera le premier modèle de série à reposer sur la plateforme PPE développée avec Porsche. Le constructeur prévoit aussi de réduire le prix de ses voitures dans un futur proche.

Audi, comme la grande majorité des constructeurs, travaille aujourd’hui à l’électrification massive de sa gamme en prévision de l’échéance de 2035. Et ce même si l’Allemagne proteste depuis plusieurs semaines contre l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe. Pour mémoire, le gouvernement allemand souhaite que le carburant synthétique soit aussi autorisé, ce qui n’est pas encore gagné, d’autant plus qu’il n’est pas si écologique que cela.

Une toute nouvelle plateforme

De son côté, Audi propose déjà plusieurs modèles 100 % électriques, dont le Q8 e-tron et l’e-tron GT, sans parler du Q4 e-tron, désormais compatible avec les mises à jour OTA à distance. Mais bien sûr, la firme aux anneaux veut aller encore plus loin. Comme elle le rappelle dans son communiqué, elle prévoit de lancer pas moins de 20 nouvelles voitures sur le marché d’ici à 2025, dont 10 seront 100 % électriques.

Si elle n’a pas encore communiqué sur tous ses futurs modèles, elle souhaite désormais nous en dire un peu plus sur l’un d’eux. Il s’agit du Q6 e-tron, qui avait déjà été évoqué en mai dernier, sans qu’aucune image n’ait été montrée. C’est désormais chose faite, bien que le véhicule soit encore lourdement camouflé puisqu’il est actuellement en phase de tests en Europe du Nord.

S’il est donc difficile d’entrevoir ses lignes, celles-ci devraient logiquement rester dans la lignée du Q8 e-tron. Audi précise que le SUV sera disponible en deux carrosseries, à savoir SUV standard et coupé Sportback. Mais le plus intéressant dans le communiqué publié par le constructeur, c’est que celui-ci nous apprend que ce nouvel arrivant reposera sur la nouvelle plateforme PPE. Pour mémoire, cette dernière est co-développée avec Porsche et ce Q6 e-tron sera le premier véhicule de série à en être équipé.

Elle sera plus tard déployée sur d’autres modèles, dont probablement le Macan électrique ainsi que le grand SUV de Porsche, qui sera positionné au-dessus du Cayenne. Malheureusement, Audi ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, alors que rien n’a été confirmé sur la gamme de motorisations. Tout juste, sait-on qu’il sera équipé d’une architecture 800 volts comme l’e-tron GT et la Porsche Taycan.

Des prix en baisse

En plus de nous donner des nouvelles de son futur Q6 e-tron, dont la date de sortie n’a pas encore été officiellement dévoilée, Audi dévoile également ses résultats pour l’année passée. Et ceux-ci sont plutôt bons, puisque le constructeur a fait grimper ses profits de 40 % comme l’explique le communiqué. Mais il n’est pas question de réduire les prix de ses voitures comme Tesla.

Tout du moins, pas tout de suite. Car il se peut que cela finisse par arriver, contrairement à Porsche qui prévoit de son côté d’augmenter les tarifs de ses voitures comme l’a indiqué un porte-parole au site britannique Autocar. Si les futures électriques de la marque de Stuttgart coûteront 15 % plus chers que leurs équivalents thermiques, Audi veut prendre le chemin inverse.

Ainsi, et comme l’explique Automotive News Europe, le constructeur basé à Ingolstadt pourrait proposer des modèles moins chers dans le futur. Une stratégie rendue possible par la fin de la pénurie de semi-conducteurs qui commence à se profiler. Certains spécialistes tablaient en effet sur 2024. À cause de cette situation, le constructeur se focalisait sur la production des modèles et configurations les plus haut de gamme, plus rentables.

La firme va donc désormais à nouveau pouvoir proposer des versions plus abordables, sans risquer de réduire ses profits. Il pourra également remettre la pompe à chaleur dans son Q4 e-tron, puisqu’elle avait été supprimée en raison de la pénurie de composants. Reste à savoir si d’autres marques qui ont tout bonnement supprimer les finitions d’entrée de gamme comme Renault avec sa Mégane E-Tech vont aussi revoir leurs plans à mesure que la crise s’atténue.

