Audi RS 6 électrique : cette sportive électrique et survoltée nous fait déjà rêver

Dévoilé en 2020, le concept de voiture électrique Audi RS6 GTO s'apprête à se montrer pour la toute première fois face au grand public, lors du salon Top Marques de Monaco. La sportive électrique ne sera pas commercialisée de série, mais elle annonce tout de même le futur de la marque et la future RS 6 100 % électrique.

Aujourd’hui, Audi possède déjà une gamme de voitures électriques plutôt bien étoffée, avec son Q8 e-tron, que nous avons récemment testé en version SUV et Sportback ainsi que ses Q4 e-tron et autres e-tron GT, entre autres. Une offre qui sera bientôt complétée par d’autres modèles, dont le Q6 e-tron, afin de proposer un catalogue le plus complet possible.

Un concept électrique

En fin d’année dernière, la firme aux anneaux annonçait qu’elle ne lancerait plus que des modèles électriques à partir de 2026. Parmi eux, une nouvelle génération de la R8, et une inédite A3 zéro-émission (à l’échappement), qui se déclinera toujours en S3 et RS 3. Mais ce n’est évidemment pas les seules choses que nous prépare le constructeur.

Certains se rappellent en effet qu’en 2020, ce dernier avait levé le voile sur un inédit concept portant le nom de RS6 GTO, qui rendait alors hommage aux 40 ans du système quatre roues motrices Quattro. À l’époque, aucune information n’avait été dévoilée sur la motorisation cachée sous son capot, tandis que tout le monde spéculait sur la présence d’un V8 purement thermique.

Sauf qu’il n’en n’est rien, et c’est le constructeur allemand qui le confirme désormais officiellement. Dans un communiqué, la firme explique qu’il s’agit bel et bien d’une motorisation électrique, et détaille même les chiffres. Ainsi, le concept RS6 GTO développe pas moins de 705 chevaux pour un couple de 900 Nm. En revanche, on ne connaît pas les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale.

Le constructeur en profite également pour rappeler que les dimensions ont été modifiées avec une largeur en hausse de 14 centimètres pour atteindre un total de 2 091 millimètres. Les couleurs rendent quant à elle hommage à la livrée de l’Audi 90 Quattro IMSA-GTO conduite par Walter Röhrl et Hans-Joachim Stuck dans les années 1990.

Un nouveau modèle ?

D’ordinaire, les constructeurs se montrent assez avares en informations en ce qui concerne la destinée de leurs concept-cars. Ce n’est ici pas le cas d’Audi. Si la marque confirme que ce prototype ne verra pas le jour tel quel, elle annonce tout de même qu’il « pré-dessine le futur de la RS 6 et laissera sans doute place à la réalisation d’une sportive 100% électrique« . Voilà qui a le mérite d’être très clair.

La firme basée à Ingolstadt annonce également que son concept-car fera sa toute première sortie officielle face au public dans quelques semaines. L‘Audi RS6 GTO sera présente à la prochaine édition du salon Top Marques de Monaco, qui se déroulera du 7 au 11 juin prochain. Pour mémoire, le véhicule a été conçu par un groupe de 12 étudiants en 3ème année de l’Audi Academy et sa conception a duré pas moins de 25 semaines.

Le constructeur prévoit d’arrêter de commercialiser des voitures thermiques à partir de 2033, soit deux ans avant la date annoncée par l’Union européenne. Pour l’heure, rien n’a été annoncé quant à un éventuel recours aux carburants synthétiques, contrairement à Porsche qui croit beaucoup en cette alternative pourtant pas si vertueuse.

La firme prévoit également de lancer un petit coupé sportif qui remplacerait indirectement l’actuelle Audi TT. Celui-ci pourrait reposer sur la plateforme PPE co-développée avec Porsche et qui devrait équiper son futur SUV haut de gamme placé au-dessus du Cayenne dans la gamme.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.