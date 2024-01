Ces nouveaux écouteurs d’Audio Technica ont tout pour plaire : ce sont les ATH-TWX7

Aux côtés des téléviseurs et autres bagues connectées, on trouve au CES de nouveaux écouteurs sans-fil. C'est le cas des ATH-TWX7 qu'Audio Technica vient de présenter. Un modèle à 220 euros déjà disponible à la vente.

Les écouteurs sans-fil semblent vivre de beaux jours à en croire les diverses annonces faites par les constructeurs à l’occasion du CES de Las Vegas. JBL en a présenté pas moins de trois paires, Urbanista a dévoilé un boîtier de charge solaire, Sennheiser a annoncé les Momentum True Wireless 4 ainsi que les Momentum Sport. C’est au tour d’Audio Technica d’entrer dans la danse avec les ATH-TWX7, les petits frères des ATH-TWX9, puisqu’ils sont 100 euros moins chers.

Tout pour la qualité audio

Même transducteurs que les ATH-TWX9 pour ces nouveaux écouteurs : 5,8 mm. Une paire qui inclut comme codec audio le LDAC uniquement, et qui est compatible avec les fichiers 24 bits/96 kHz. Le design aussi est assez similaire : on a toujours le format tige et des embouts intra-auriculaires. Trois coloris sont proposés : noir, blanc et gris. Côté confort, huit paires d’embouts sont fournies : quatre sont conçues pour isoler les oreilles et quatre pour le confort.

C’est presque systématique pour les écouteurs sans-fil désormais : il y a du Bluetooth multipoint. L’idée est de connecter les écouteurs simultanément à son smartphone et à son ordinateur par exemple, pour passer de l’un à l’autre sans avoir à déconnecter et reconnecter les écouteurs. La certification IPX4 est de mise, pour que la paire résiste aux éclaboussures d’eau.

Réduction de bruit active et bonne autonomie dans les promesses

Naturellement, on trouve une fonction de réduction de bruit active. L’application d’Audio Technica permet d’en régler les paramètres, mais également de diffuser des sons de relaxation. Avec trois microphones par écouteur, la marque veut garantir une bonne qualité durant les appels. Il y a d’ailleurs un mode de réduction des bruits ambiants disponible dans l’application.

Audio Technica promet une autonomie de 6h30 pour les écouteurs. Une endurance qui peut être étendue à 13 heures et demie en plus avec l’étui de charge.

Prix et disponibilité des Audio Technica ATH-TWX7

Les Audio Technica ATH-TWX7 sont déjà disponibles sur le site du fabricant dans les trois coloris. Ils sont au prix de 219 euros.