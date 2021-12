BMW i3 : voilà à quoi devrait ressembler cette future berline électrique

La BMW i3, à ne pas confondre avec l’actuelle citadine branchée, constitue la prochaine offensive électrique de la marque allemande sur le segment des berlines. Des premières photos du modèle ont fuité quelques mois avant sa présentation.

Il n’est parfois pas tout simple de suivre et de comprendre l’évolution des catalogues de voitures électriques. Pour les démarquer des modèles thermiques, de nouvelles appellations font leur apparition. Chez BMW, la nomenclature « i » a par exemple pointé le bout de son nez pour désigner l’appartenance de ses automobiles au monde électrique.

Son offre est aujourd’hui composée des BMW iX3 (SUV basé sur l’X3 thermique), BMW iX (son fleuron technologique) et BMW i4 (une berline sportive). À ce trio s’ajoute également la BMW i3, une citadine électrique produite depuis 2013 qui pourrait cependant se faire chiper son nom.

Chevauchement

En effet, BMW compte lancer une version électrique de sa berline Série 3… répondant alors au nom de BMW i3. Ce petit chevauchement devra être clarifié par la firme d’outre-rhin au risque de nous perdre. Toujours est-il que le Ministère chinois de l’industrie et de l’information technologique a mis en ligne les premiers clichés (de qualité moyenne) du véhicule, comme le relaye Auto Moto.

Cette BMW i3 en version berline ne crée aucune surprise esthétique, puisqu’elle emprunte tous les codes visuels de sa compère thermique. À quelques petites différences près. On peut en effet remarquer un nez et des phares avant redessinés, et l’apparition de liserés bleus sur sa carrosserie pour rappeler son type de motorisation.

Plus de 300 chevaux sous le capot ?

Le modèle apparu sur les documents du Ministère opte aussi pour une carrosserie allongée propre au marché chinois. Une déclinaison plus courte pourrait être proposée pour l’Europe par exemple. Auto Moto mentionne enfin un moteur électrique arrière cumulant une puissance de 340 chevaux. Et c’est bien le seul élément technique à se mettre sous la dent.

De toute évidence, la BMW i3 devrait refaire parler d’elle au cours des prochains mois, que ce soit par le biais de nouvelles fuites ou de sorties officielles de la marque allemande. Avec, en ligne de mire, le salon automobile de Pékin organisé en avril 2022 (celui de Genève a été annulé), où BMW pourrait officiellement présenter cette nouvelle berline électrique.

