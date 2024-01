Comment BMW veut améliorer ses motos et scooters électriques grâce à cette innovation

Des dessins industriels révélant un châssis de deux-roues monocoque nous montre ce vers quoi BMW est en train de travailler pour améliorer ses motos et scooters électriques.

BMW et l’électrique, ça ne date pas d’hier. Et si l’on sait que la firme allemande veut encore accélérer le développement de ses véhicules zéro émission (à l’échappement), en témoigne l’annonce de faire passer l’usine historique de Munich au tout électrique dès 2027, la recherche et le développement des futurs véhicules se tourne vers de nouvelles solutions pour essayer d’améliorer encore les performances.

BMW ne se repose pas sur les lauriers, loin de là. Et alors que son premier scooter électrique a été vu il y a 10 ans déjà, le C Evolution, depuis remplacé par les récents CE 04 et le tout nouveau CE 02, toujours pas de moto électrique à l’horizon. Ou alors si, mais pour le moment il faut se contenter de concepts très futuristes comme le Vision Next 100 en 2016 (photo ci-dessus). Ou plus récemment, en 2019, du très agressif Vision DC Roadster. Mais rassurez-vous, on commence à se rapprocher d’une réalité industrielle, comme le prouvent des dessins techniques destinés aux brevets et qui pointent vers la solution retenue par BMW pour sa moto électrique : un châssis monocoque modulaire.

Châssis et batterie ne font qu’un

Dans les différents documents publiés par nos confrères de Cycleworld, on peut en effet voir que BMW opte pour la solution qui consiste à ce que le cadre de la moto et la partie qui contient les batteries ne fassent qu’un. C’est même la batterie en aluminium et le boîtier électronique qui servent de structure au châssis monocoque. Et comme les dessins le montrent, ce sont ensuite la tête de direction à l’avant et le bras oscillant à l’arrière qui viennent se greffer directement à même de cette structure principale. Tout comme l’amortisseur arrière qui se fixe sur le haut du bloc.

Par ailleurs, un second dessin de coupe permet de voir que ce boîtier structurel est construit autour de trois différents niveaux pour intégrer les différentes couches de batteries.

Plateforme modulaire

Alors certes, ce n’est pas une solution inédite. On pense notamment à des marques comme LiveWire comme avec sa dernière Del Mar ou encore Can Am et ses très prochaines Pulse et Origin, qui ont opté pour des solutions très proches. Mais c’est une solution qui apporte à la fois une sécurité certaine, et permet de se décliner sur plusieurs modèles, en modifiant les pièces attachées à cette structure centrale. Sans avoir à toucher à cette dernière.

Et puis ici la structure monocoque prendra place au-dessus du moteur électrique, qui sera monté de manière longitudinale. Comme on pouvait le voir sur le concept Vision DC Roadster.

Reste maintenant à patienter encore un peu, on espère pas trop longtemps, pour en voir une application concrète. Et enfin, avoir une vraie BMW Motorrad électrique sur les routes !