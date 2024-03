Cette voiture électrique ultra abordable pourrait cartonner chez nous avec cette nouvelle baisse de prix

BYD dévoile en Chine la nouvelle version de sa e2, une voiture électrique ultra-abordable, qui pourrait un jour arriver en Europe. Elle pourrait ainsi rivaliser avec les Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech, entre autres.

Encore méconnu quelques années plus tôt, BYD est aujourd’hui une marque internationale, bien implantée en Europe. À tel point qu’elle est devenue numéro 1 mondial de la voiture électrique sur le 4ème trimestre 2023, dépassant Tesla de peu. Mais tout n’est pas si rose sur les premiers mois de l’année 2024.

Une compacte intéressante

Et la firme, basée à Shenzhen ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi qu’elle a récemment retravaillé sa berline Han, son SUV Atto 3 et sa Seagull, tandis qu’elle prépare le lancement de la Seal U que nous avons récemment essayé. Un programme bien chargé pour le constructeur, qui continue aussi de développer son catalogue en Chine. Et justement, ce dernier s’enrichit d’une nouvelle auto, connue sous le nom d’e2.

En réalité, il s’agit surtout d’une nouvelle version de la compacte électrique, dévoilée en avril 2023. Le style ne change pas vraiment, puisque l’on retrouve une face avant dotée d’une calandre pleine entourée de deux optiques assez agressives. Ces dernières sont reliées par une fine bande noire. Globalement, le design de la voiture reste assez conventionnel, à l’avant comme à l’arrière. Nous retrouvons en effet une signature lumineuse assez classique sur la poupe, avec là encore des feux reliés entre eux. La mention Build Your Dreams est inscrite en toutes lettres.

En ce qui concerne les dimensions, ces dernières sont très contenues, puisque la BYD e2 affiche une longueur de seulement 4,26 mètres pour 1,76 mètre de large et 1,53 mètre de haut. Un petit gabarit qui se rapproche notamment du Volvo EX30, que nous avons récemment pris en mains. De quoi également lui permettre de rivaliser avec les Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech. À bord, l’espace devrait être correct, puisque la voiture affiche un empattement de 2,61 mètres comme le rapporte le site Car News China.

La présentation est assez conventionnelle, puisque nous retrouvons un large écran tactile rotatif allant de 10,1 à 12,8 pouces. Celui-ci embarque le système d’info-divertissement DiLink développé par BYD et est associé à un combiné numérique de 8,8 pouces. On ne sait pas encore s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Le volume de coffre n’a pas été annoncé par le constructeur pour le moment sur sa page Weibo.

Un prix abordable

La BYD e2 repose sur la base technique e-Platform 3.0 développée en interne par le constructeur, comme la Seal U notamment. Selon Car News China, une seule version est actuellement proposée, embarquant un moteur de 70 kW, ce qui donne 95 chevaux environ. En revanche, on ne connaît pas les performances de la compacte électrique, qui n’a à priori rien d’une sportive. La capacité de la batterie n’a pas été communiquée mais on sait qu’il s’agit de la technologie Blade.

Elle fait alors appel à une chimie LFP (lithium – fer – phosphate), réputée pour son coût plus bas que la NMC (nickel – manganèse – cobalt). Pas un mot non plus sur la puissance de charge, tandis que le site AutoHome indique que 30 minutes sont nécessaires pour passer de 30 à 80 %. L’autonomie est annoncée à 405 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 345 kilomètres WLTP. On sait également que la voiture est dotée d’une pompe à chaleur qui permet de réduire la consommation.

Elle se dote aussi de la charge bidirectionnelle, avec une puissance allant jusqu’à 3,3 kW pour alimenter des appareils électriques grâce à la batterie de la voiture. À noter que l’accès à bord peut se faire via le téléphone, grâce à la techologie NFC, mais on ne sait pas si cette fonction sera livrée de série ou non. Pour l’heure, pas un mot sur une éventuelle arrivée de la compacte électrique en Europe, mais cela est évidemment tout à fait envisageable.

D’autant plus qu’elle affiche un prix abordable, à partir de 89 800 yuans, ce qui donne environ 11 412 euros. Un montant qui devrait cependant être revu à la hausse à son arrivée sur le Vieux Continent. Elle devrait néanmoins rester très compétitive, alors que BYD prévoit une guerre des prix encore plus intense cette année.