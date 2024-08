BYD frappe fort : vous allez croiser de plus en plus ces voitures électriques en Europe

Le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD, vient tout juste de nouer un partenariat de grande envergure avec le leader du VTC, Uber. La firme va proposer des offres permettant aux chauffeurs de rouler avec ses voitures électriques, alors qu’elle devrait en fournir pas moins de 100 000 dans certains pays.

Avec plus d’1,5 million de voitures électriques vendues dans le monde entier au cours de l’année dernière, BYD a su confirmer sa place de numéro 2 mondial, juste derrière Tesla. Le géant se porte d’ailleurs plutôt bien, puisqu’il fait partie des deux marques chinoises à avoir atteint la rentabilité, avec Li Auto.

Un partenariat de taille

Désormais au coude à coude avec la firme d’Elon Musk, qui subit une baisse de ses ventes en Europe depuis quelques mois, la firme basée à Shenzhen veut tout faire pour lui repasser devant une bonne fois pour toutes. Et pour cela, BYD a plus d’un tour dans son sac. En plus de lancer de nouveaux modèles, dont la Seal U que nous avions pu essayer, de même que la Seagull qui prépare son arrivée, l’entreprise veut aussi écouler ses voitures déjà existantes. Et pour cela, elle a trouvé une solution maline.

En effet, le constructeur vient tout juste d’annoncer avoir noué un partenariat de taille avec une autre grande entreprise du transport. Il s’agit ni plus, ni moins du leader mondial du VTC, Uber, qui relaie cette information dans un communiqué tout juste publié. Mais comment se traduira cette nouvelle collaboration inattendue, mais qui se révèle en fait plutôt logique ? Elle va prendre plusieurs aspects bien différents.

BYD Seal U // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Premièrement, l’entreprise chinoise prévoit de fournir pas moins de 100 000 voitures électriques aux chauffeurs Uber, afin d’enrichir la flotte du géant du transport de personnes. Mais comment inciter les conducteurs à opter pour les voitures de la marque ? Pour cela, BYD va mettre en place des offres commerciales très alléchantes, qui porteront notamment sur le financement et la location. Et ce tandis qu’une récente étude menée auprès des conducteurs avait relevé que ces derniers étaient freinés pour acheter de l’électrique en raison du prix.

Ce qui rejoint une autre enquête réalisée un peu plus tôt, confirmant que de nombreux automobilistes trouvent les voitures zéro-émission (à l’échappement) encore trop chères, et ce malgré les aides en tout genre. D’autant plus que le montant du bonus écologique a été revu à la baisse, et surtout que ce dernier a été supprimé pour les voitures produites en Chine. C’est justement le cas des autos de BYD, même si le constructeur envisage une production en Europe, et plus précisément en Hongrie.

La voiture autonome au cœur de l’alliance

Mais ce n’est pas tout, car BYD, qui prévoit pas moins de 10 nouveaux modèles pour l’Europe veut aller encore plus loin. Le constructeur va aussi offrir aux clients des réductions sur la recharge ainsi que sur l’entretien et sur l’assurance. Et ce alors que tous ces points sont déjà bien plus intéressants sur le plan financier que les voitures thermiques. D’autant plus qu’en France, le prix de l’électricité devrait baisser fortement au cours des prochaines années. De quoi inciter les automobilistes à passer à cette motorisation !

Ce partenariat sera déployé à très grande échelle, puisqu’il va d’abord démarrer en Europe et en Amérique Latine, avant d’être également étendu au Moyen-Orient, Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. En revanche, les États-Unis ne seront pas concernés, en raison des taxes trop élevées pour l’importation. Sur le Vieux Continent, les droits de douane ont aussi augmenté, avec pas moins de 17,4 % supplémentaires pour BYD. Ce qui devrait changer quand sa production européenne débutera au cours des prochaines années.

Par ailleurs, l’alliance entre le géant chinois et Uber devrait également porter sur la voiture autonome. Ainsi, ce partenariat aidera l’entreprise de VTC, qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs années déjà, à développer cette technologie, qui sera ensuite implantée dans les voitures du constructeur. Et ce alors que ce dernier développe déjà son propre système, notamment chez Denza, qui nous avait bluffé lors de notre essai de la nouvelle N7 près du siège de BYD à Shenzhen quelques mois plus tôt.